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Amazon isplaćuje 309 miliona dolara svojim kupcima!

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08.10.2026 08:36

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Савремена архитектура која приказује Амазонову канцеларију у сумрак у Јашију, у Румунији.
Foto: pexels/Reanimated Man X

Amazon je pristao na nagodbu, u kolektivnoj tužbi, u vrednosti od 309,5 miliona dolara kako bi riješio optužbe da potrošačima širom SAD nije pravilno vraćao novac za proizvode koje su vratili nakon kupovine preko ove platforme.

Nagodba se odnosi na potrošače koji su pokrenuli postupak vraćanja proizvoda Amazonu ili zatražili povraćaj novca za fizički proizvod koji su kupili i koji je, prema evidenciji Amazona, primljen u Sjedinjenim Američkim Državama nakon kupovine preko Amazon.com u periodu od 5. septembra 2017. do 12. februara 2026. godine, a koji nisu dobili povraćaj novca, dobili su ga sa zakašnjenjem ili u pogrešnom iznosu, ili su dobili povraćaj, ali im je Amazon kasnije greškom ponovo naplatio vraćeni proizvod.

Podgrupa A obuhvata osobe za čije je transakcije Amazon utvrdio da se odnose na potencijalno neisplaćene povraćaje novca, uključujući povraćaje koji nisu realizovani zbog problema sa obradom plaćanja, kao i one koji nisu realizovani jer Amazon nije imao dovoljno potvrda da su vraćeni odgovarajući proizvodi.

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Podgrupa B obuhvata sve osobe čije su transakcije obuhvaćene nagodbom, osim onih koje spadaju u podgrupu A.

Prema navodima tužilaca u kolektivnoj tužbi, pojedine Amazonove politike i prakse u vezi sa vraćanjem proizvoda krše zakone savezne države Vašington o zaštiti potrošača, kao i druge propise.

Amazon, kompanija za elektronsku trgovinu sa sjedištem u Sijetlu, nije priznao odgovornost niti bilo kakvu nezakonitu radnju, ali je pristao da isplati 309,5 miliona dolara kako bi riješio kolektivnu tužbu koja se odnosi na njegovu politiku vraćanja proizvoda.

Prema uslovima nagodbe, novac će biti podjeljen između dvije podgrupe nakon što se odbiju troškovi administracije, advokatske naknade i troškovi, kao i naknade za zastupanje članova grupe.

Odvojeno od nagodbe, Amazon se obavezao da uloži razumne napore da izvrši određene potencijalno neisplaćene povraćaje novca koje je identifikovao nakon podnošenja tužbe. Ti povraćaji biće isplaćeni izvan fonda predviđenog nagodbom.

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Amazon se takođe obavezao da promeni određene prakse u vezi sa vraćanjem proizvoda i povraćajem novca. To uključuje praćenje vremena potrebnog za obradu povraćaja, ponovnu obradu povraćaja koji nisu završeni u roku od 30 dana zbog problema sa obradom plaćanja, obavještavanje korisnika kada je povraćaj odobren ili odbijen, kao i vraćanje novca za određene proizvode čija provera nakon povraćaja nije završena u roku od 90 dana.

Ove mjere će ostati na snazi između 12 i 24 mjeseca, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

ekonomija

Amazon

tužba

Amerika

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