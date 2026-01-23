Logo
Crna nedjelja za 30.000 radnika - skraćuje se platni spisak

Telegraf

23.01.2026

13:45

Amazon planira drugi krug otpuštanja sljedeće nedjelje, kao dio šireg cilja da smanji broj korporativnih radnika za oko 30.000, navode dva izvora upoznata sa situacijom.

Kompanija je u oktobru otpustila oko 14.000 radnika na administrativnim poslovima, što je polovina od cilja od 30.000 o kojem je prvi izvejstio Rojters.

Očekuje se da će ukupan broj ovog puta biti približno isti kao prošle godine, a proces bi mogao da počne već u utorak, naveli su izvori koji su tražili da ostanu anonimni jer nisu ovlašćeni da govore o planovima Amazona.

Kako piše Rojters, portparol Amazona odbio je da komentariše ove navode.

Otpuštanjima će biti pogođeni sektori Amazon Veb Services, maloprodaja, Prime Video i ljudski resursi, poznatiji kao jedinica za "iskustvo ljudi i tehnologiju" (PXT), rekli su izvori, mada puni obim još uvek nije jasan. Izvori su upozorili da bi detalji Amazonovih planova mogli da se promijene.

Ranija otpuštanja

Onlajn trgovac iz Sijetla povezao je oktobarski krug otpuštanja sa usponom softvera vještačke inteligencije (AI), navodeći u internom pismu da je "ova generacija AI najtransformativnija tehnologija koju smo vidjeli od interneta i da omogućava kompanijama da inoviraju mnogo brže nego ikada pre".

Međutim, generalni direktor Endi Džesi kasnije je rekao analitičarima tokom razgovora o prihodima u trećem kvartalu da smanjenje "nije zaista finansijski motivisano, niti je čak motivisano AI-om". Umesto toga, rekao je da je u pitanju "kultura", misleći na to da kompanija ima previše birokratije.

"Završite sa mnogo više ljudi nego što ste imali ranije i sa mnogo više slojeva", rekao je on.

Džesi je ranije tokom 2025. godine izjavio da očekuje da će se korporativna radna snaga Amazona vremenom smanjiti kao rezultat efikasnosti dobijene korišćenjem vještačke inteligencije.

Korporacije sve više koriste AI za pisanje koda za svoje softvere i usvajaju AI agente koji automatizuju rutinske zadatke, dok istovremeno nastoje da uštede novac i smanje zavisnost od ljudi. Amazon je istakao svoje najnovije AI modele tokom godišnje AVS konferencije o klaud računarstvu u decembru.

Brojka od 30.000 radnih mjesta predstavlja mali dio od 1,58 miliona zaposlenih u Amazonu, ali skoro 10 odsto korporativne radne snage firme. Većina Amazonovih radnika zaposlena je u distributivnim centrima i skladištima.

Ovo bi bila najveća otpuštanja u trodecenijskoj istoriji Amazona. Kompanija je tokom 2022. godine ukinula oko 27.000 radnih mesta.

Radnicima koji su pogođeni oktobarskim talasom rečeno je da će ostati na platnom spisku 90 dana, tokom kojih mogu da konkurišu za poslove unutar kompanije ili traže drugo zaposlenje. Taj period ističe u ponedjeljak.

(Telegraf Biznis)

Tagovi:

