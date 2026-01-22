Logo
Cijena zlata ruši sve rekorde

Izvor:

Sputnik Srbija

22.01.2026

22:18

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Cijene zlata danas su porasle na rekordan nivo jer su preskočile granicu od 4.900 dolara po unci.

Vrijednost plemenitog metala skočila je nakon što su tržišta ponovo odmeravala ravnotežu između optimističnih podataka o rastu američke ekonomije i smanjenja geopolitičkih tenzija, preneo je Trejding ekonomiks.

Dok su američki bruto domaći proizvod i stabilna potrošnja domaćinstava potvrdili da ekonomija ostaje na čvrstim osnovama, podaci o inflaciji potvrdili su stav o postepenom, a ne o ponovnom ubrzavanju cenovnih pritisaka.

Ukupan i osnovni indeks potrošačkih cena porasli su za 0,2 odsto na mjesečnom nivou, u skladu sa očekivanjima.

To je pomoglo u stabilizaciji izgleda oko budućeg ograničenja monetarne politike američkih Federalnih rezrevi, što je omogućilo zlatu da povrati rast.

Путин кушнер Виткоф

Svijet

Sastanak Putina sa Vitkofom i Kušnerom

Istovremeno, na cenu je uticalo i povlačenje pretnji američkog predsjednika Donalda Trampa carinama evropskim zemljama u vezi sa Grenlandom, kao i njegovo odustajanje od retorike o vojnoj akciji, ali to nije u potpunosti otklonilo neizvesnosti, jer su Danska i evropski parlamentarci s tim u vezi zadržali oprezan stav.

(sputnik srbija)

