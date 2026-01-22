Milena (34) se zbog jakih bolova u stomaku javila ljekaru i poslije tri dana umrla! Imala CRP 350

Milena Kitanović (34) iz Prokuplja preminula je u niškom Kliničkom centru 11. januara, samo tri dana nakon što se sa bolovima u stomaku javila ljekarima u Prokuplju.

Njen otac Miodrag Kitanović tvrdi da je njegova ćerka u petak 9. januara nakon prvog pregleda puštena kući, ali da se ubrzo sve iskomplikovalo. Ministarstvo zdravlja je odmah poslalo inspekciju, a bolnica sprovodi sve interne procedure.

Miodrag Kitanović, otac preminule djevojke, u razgovoru za Telegraf.rs kaže da je odveo ćerku u bolnicu u Prokuplju zbog jakih bolova u stomaku, povraćanja i temperature. Iako su prve analize pokazale ekstremno visoke vrijednosti CRP-a (preko 350), ona je kako tvrdi, otpuštena na kućno liječenje uz savjet da se stanje prati.

"Imala je jake bolove u stomaku"

- Sve se desilo veoma brzo. Imala je jake bolove u stomaku, povišenu temperaturu, dijareju i povraćanje. Prije toga je bila potpuno zdrava i fizički aktivna djevojka, išla je redovno u teretanu, radila je. Nije imala nikakva hronična oboljenja. Odmah sam je odveo u Dom zdravlja u Prokuplju kod njenog izabranog ljekara u petak, 9. januara. On nam je odmah dao uput za Urgentni centar jer je vidio da situacija nije dobra. Tamo smo stigli oko jedan sat popodne, pred kraj prve smjene. Moja ćerka je sve vrijeme imala bolove, povraćala je. Poslije višečasovnog čekanja uzeli su joj krv na analizu - počinje otac priču za Telegraf.rs

Milena je pregledana, urađen joj je i rendgen, primila je i infuziju, ljekar je predložio pregled abdomena i ginekološki pregled, ali, kako otac objašnjava, nisu dobili nikakav uput da se to obavi na licu mjesta, otpustili su je uz savjet da pije terapiju koju je dobila i da prati stanje. Sljedećeg dana situacija je bila malo bolja, ali se stanje uveče naglo pogoršava.

- U subotu preko dana nije imala temperaturu niti je povraćala, imala je bolove koji su bili nešto slabiji nego ranije. Kasno uveče, oko pola dvanaest, bolovi su se pojačali i ponovo smo otišli u Hitnu, a oni su nas opet poslali u bolnicu. Ponovo je u smjeni bio isti ljekar, mi smo opet uradili rendgenski snimak i prebacili su je na odjeljenje hirurgije. Tu je i prenoćila. U nedjelju ujutru me je pozvala i rekla da je pripremaju za operaciju. Odmah sam došao i zamolio da je prebace za UKC Niš i tamo izvrše operaciju. Doktorka je organizovala transport i medicinsku pratnju. Operisali su je u Nišu, ali već je bilo kasno - priča otac.

Kako je ispričao, ljekari su je poslali na hitnu operaciju koja je i urađena, ali nije izdržala.

- Tri puta su je reanimirali. Ljekari u Nišu su se borili, ali organizam nije izdržao. Preminula je u nedjelju, 11. januara, u minut do ponoći. Sve se izdešavalo za nepuna tri dana.

Izgubio smo dijete imala je velike šanse, ali su naši doktori napravili propuste. Da je reagovano u petak ona bi sigurno preživjela - dodaje neutješni otac.

Odgovor UKC Niš

Ovim povodom Telegraf je kontaktirao UKC Niš i dobili su odgovor da su pokrenute interne procedure.

- Povodom nesrećnog događaja koji je predmet upita, Univerzitetski klinički centar Niš pokrenuo je sve interne procedure, a Ministarstvo zdravlja zdravstveni inspekcijski nadzor. Po dobijanju zaključaka nadležnih organa biće preduzete dalje mjere - rekli su iz Niša za Telegraf.rs.

Na pitanja nam je odgovorila i dr sci.med. Ana Momčilović, v.d. direktor-a Zdravstvenog centra Prokuplje.

- Povodom neželjenog događaja koji se dogodio 11.01.2026. godine, a u vezi sa pacijentkinjom M. K. (1991. godište), Zdravstveni centar Prokuplje je u zakonskom roku pokrenuo hitan unutrašnji stručni nadzor i o navedenom obavestio Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije pokrenulo je zdravstveni inspekcijski nadzor, koji je trenutno u toku. Po dobijanju zaključaka nadležnih organa, biće preduzete dalje mjere - odgovorila je ona za Telegraf.