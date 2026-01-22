Detalji trovanja bebe u vrtiću: Popila tečnost iz flašice i izgubila svijest

Prema posljednjim informacijama do kojih je Kurir došao, osamnaestomjesečna beba koja se jutros otrovala kada je iz flašice popila tečnost, hitno je prebačena u niški Klinički centar zbog trovanja i nalazi se u stabilnom stanju.

U isto vrijeme, nadležni ispituju okolnosti koje su dovele do trovanja, a prema nezvaničnim informacijama, najvjerovatnije je prije dolaska u vrtić "Naša radost", baka djeteta slučajno umjesto vode u flašicu sipala medicinski benzin.

Hronika Muškarac optužen da je u autobusu seksualno uznemiravao maloljetnicu

- Danas u 9.45 časova dijete rođeno 2024. godine dovezeno je kolima Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Blace, u pratnji lekara i medicinske sestre. Prema navodima, dijete je u vrtiću iznenada izgubilo svijest nakon uzimanja tečnosti iz flašice koju je ponijelo od kuće. Nakon obavljenog pregleda, sprovedene dijagnostike i primljene terapije koju je ordinirao pedijatar u Opštoj bolnici Prokuplje, dijete je upućeno na dalje liječenje u Kliniku za pedijatriju UKC Niš, u pratnji medicinske ekipe - saopšteno je u Zdravstvenom centru Prokuplje

Policiji je trovanje prijavljeno u 11.30 sati, potvrđeno nam je u PU Prokuplje.

Zdravlje Ne ignorišite ih: Ovo su simptomi nedostatka željeza u krvi

- O svemu je obavješteno Više javno tužilaštvo u Prokuplju, a u toku su radnje na utvrđivanju okolnosti - potvrđeno nam je u policiji.

Kako saznajemo, kada je dijete jutros dobilo tegobe, niko u prvi mah nije znao o čemu se radi i zašto je djetetu pozlilo. Osoblje Predškolske ustanove "Prva radost" iz Blaca odmah je pozvalo Hitnu pomoć. Dijete je hitno prebačeno u prokupačku bolnicu, a onda se ispostavilo da mu je pozlilo nakon što je pilo tečnost iz flašice koju je donijelo od kuće.

- Došlo je do greške, koju niko nije mogao da predvidi. Baba je u jednom trenutku pozvala vrtić, pa se tako i saznalo da je riječ o trovanju, odnosno da je u flašici slučajno sipan medicinski benzin, koji služi za dezinfekciju - kaže Blačanin, koji je dobro upoznat sa onim što se jutros događalo.

(Kurir)