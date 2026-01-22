Nova prevara preko OLX: Ne otvarajte ove Viber poruke

Na platformi OLX ponovo se pojavila opasna prevara kojom nepoznate osobe, predstavljajući se kao korisnička podrška, pokušavaju preuzeti Viber naloge građana i doći do njihovih ličnih podataka.

Ovaj put, kako upozorava čitatelj portala Crna Hronika, prevaranti koriste kombinaciju Viber poruka i telefonskih poziva.

Društvo Hakerski napad na OLX: Brojnim korisnicima suspendovani nalozi

Kako je ispričao Sanel iz Sarajeva, prevara je započela neposredno nakon što je objavio automobil na OLX-u. Ubrzo mu je stigla Viber poruka u kojoj se navodi da je oglas “potvrđen”, te da je potrebno izvršiti dodatnu verifikaciju kako bi se provjerilo da li je oglas zaista on objavio.

– U poruci su tražili da unesem verifikacijski kod, uz objašnjenje da, ako nisam primio SMS, napišem znak “+” kako bi mi stigao novi kod. Nakon toga su naveli da ću biti pozvan i da unesem posljednjih šest cifara broja s kojeg me pozovu – ispričao je Sanel.

Društvo Građani na udaru: Prevaranti vrebaju na popularnoj platformi za prodaju

Nakon kratkog vremena, kako kaže, dobio je poziv sa stranog broja, a zatim i novu poruku s upozorenjem da narednih deset minuta ne ulazi na Viber. Ubrzo nakon toga, shvatio je da je njegov Viber nalog u potpunosti obrisan.

– Kada sam pokušao ući na Viber, tražilo mi je da napravim novi račun. Moj stari nalog je već bio preuzet, sa svim porukama i podacima. Kolega me čak pitao jesam li promijenio broj – tada sam shvatio da se nešto ozbiljno desilo – kaže Sanel.

Društvo Više od 400 uzoraka mesa u BiH palo na analizama

Odmah je slučaj prijavio policiji, gdje mu je savjetovano da se obrati i Federalnoj upravi policije, s obzirom na to da ovakve zloupotrebe mogu imati ozbiljne posljedice, uključujući krađu identiteta i moguće finansijske prevare.

– Pazite se, ljudi. Meni su ukradeni svi podaci i poruke s Vibera. Ovo je ozbiljna prevara i može svakome da se desi – poručio je Sanel za Crnu Hroniku, apelirajući na građane da ne nasjedaju na slične poruke.

Građanima se savjetuje da ovakve poruke odmah prijave, blokiraju pošiljaoca i u slučaju sumnje kontaktiraju policiju ili nadležne institucije.