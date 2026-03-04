Dado Polumenta i njegova trudna supruga strahuju na Maldivima: Daj Bože da se vratimo

Pjevač Dado Polumenta je sa trudnom ženom Ivonom i djecom na Maldivima, a usljed eskalacije sukoba na Bliskom istoku nisu u mogućnosti da se vrate za Beograd kako su planirali.

Ivona Polumenta je otkrila da su kupili nove karte i da će se drugom rutom vratiti kući, nakon što im je prvi let otkazan, prenosi Informer.

"Sve je okej sa nama, kupili smo nove karte, malo okolo, malo ćemo obići planetu, ali karte se rasprodaju brzinom svjetlosti, dobro da smo i ovo uspjeli. Za par dana se vraćamo kući, daj Bože", napisala je Ivona Polumenta i dodala:

"A do tada ćemo da odmaramo i uživamo koliko možemo, jer bez obzira što smo na ovako predivnom mjestu, neki neprijatan osjećaj i nemir je prisutan konstantno. Hvala divni ljudi što pitate, samo da sve bude kako treba i da ne ginu nedužni ljudi."