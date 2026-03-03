Milojko iz Parova otkrio da li viđa Milijanu, pa šokirao: "Muvaju me studentkinje"

Milojko i Milijana bili su učesnici dvije sezone pomenutog rijaliti programa, a oni su ljubav krunisali svadbom, ali ubrzo nakon iste Bogdanovićeva je svog izabranika javno prevarila i uslijedio je razvod.

Božić je otkrio kako danas živi, van svijeta rijalitija i kamera.

- Živim isti život kao i prije, a to je da kasno ležem i kasno ustajem. Često sam ovdje u Požegi, jer sam uvijek u centru, kako grada tako i zbivanja, ali idem i u Užice ili Čačak i tako vreme provodim. U Beograd odlazim samo kad idem kod kćerke, a dolaze mi djeca često i sa njima sam dobar i to mi mnogo znači i oni mi dosta pomažu, jer imam troje djece, jedna kćerka mi je u Švajcarskoj, druga je novinarka, a sin mi je magistrirao na Fakultetu organizacionih nauka. Zdravlje je dobro i to sam sve sredio, uvek neke smetnje postoje, ali sada ne. Izgledam bolje nego u rijalitiju, a živim najbolje u selu - otkrio je Milojko.

Bivši rijaliti učesnik sada je prvi put otvoreno pričao o ljubavi i raskidu sa Milijanom.

- Nikad ne bih bio sa njom, nego nas je spojila moja operacija i poslije su proradile emocije i desilo se šta se desilo, a sada mi je samo žao moje djece. Kćerka je htjela da mi plati motel, a ja sam mislio bolje Milijani da platim da me gleda, a poslije je tako ispalo i ona mi je rekla da se zaljubila u mene, ali ona je takva osoba. Bitno je da smo raščistili brzo - priča on i dodaje:

- Ona nije loša, ali kod nje je to bila bolest, jer pričao sam joj nađi nekog momka, šta će ti stariji, ali ona je uvijek to voljela. Vidio sam je samo jednom nakon izlaska. Ona nije materijalista i nikada nije bila sa mnom zbog novca, a da je bila realna sve bih joj ostavio. Odmah nakon izlaska sam podnio zahtjev za razvod braka i tu ona nije pravila problem - iskren je bio Milojko koji bi joj se srdačno javio kada bi je sreo u prolazu.

- Uspomena nemam, jer je ona to u svoje vrijeme sve pocjepala. Nadam se da se uozbiljila, jer čujem da radi kao kondukter. Naravno da bi joj se javio i kada bi je sreo, jer nismo mi kopali oči jedno drugome, već je bilo šta je bilo, a ne bismo ušli ni u rijaliti da se to nije desilo.

Bivši učesnik "Parova" prokomentarisao je učesnike "Elite", pa progovorio o ponovnom ulasku u rijaliti.

- Bilo je ponuda, ali nisam želio da prihvatim, jer treba izdržati i možda to nije više za mene. Sad kad pogledam ne sviđa mi se kako se pojavljuju u programu, jer mi smo morali u košulji i pantalonama da budemo. Mića stalno ide u šorcu, ne znam je li ponio samo tri ili četiri stvari, ali noge ko čačkalica, ružan kao lopov i tako se pojavljuje, ali i ostali i ne znam što se to dozvoljava. Asmin je najjači igrač od svih njih, jer ima svoje priče i dobro im odgovara. Ivan mi je drug, ali on samo viče i ulazi stalno da zaradi, ne znam je li mu stan i dalje pod hipotekom. Sve se vrti oko Asmina, Luke, Aneli koju ne znam što su ubacili i Anite za koju ne znam šta glumi. Možda bih zaveo red, ako budem živ do naredne godine, možda i uđem - priča Milojko.

"Muvaju me studentkinje"

Iako ne želi da se upušta u ljubavne romanse, za dopisivanje sa mladim djevojkama svakodnevno izdvoji vrijeme.

- Ima dosta mladih od dvadeset pet godina koje su udvaraju i svašta mi pišu, nema pardona, ali neću da pravim javnu kuću od kuće. Šalju slike, žele da dođu kod mene, ma da ne pričam. Umijem i da odgovorim. Ne znam šta te žene vuče. Dosta njih iz inostranstva me muva, a jedna iz Engleske mi je pisala i stalno hoće da dođe, pa mi je pisala i da dođem kod nje. Sve je to lijepo i dobro je dok pišu, ništa ne smeta ni meni, a ni njima - priča Milojko Božić dok prelistava poruke i dodaje da ima jednu ozbiljniju vezu.

- Neću da ulazim u sve to da ne pogrešim ponovo, jer tri puta sam pravio svadbu i više neću. One sve žele da dođu, da se upoznamo i vidimo, jedna je htjela i pare da mi prebaci, ma opasne su žene. Ima raznih džukela, ali ove sa kojima se dopisujem ne interesuju pare. Nisam išao na upoznavanja sa studentkinjama, to sam radio prije dvije godine, jer neću da ulazim u sve to. Sa nekima sam dobar prijatelj, neke žele da dođu i drugarski i sad na leto njih tri treba da dođu da me vide. Imam jednu ozbiljnu, ali nju ću dovesti samo ako padnem u krevet, ali ona ima oko pedeset godina i znamo se dugo i u nju imam povjerenja - rekao je Milojko Božić.

(Kurir)