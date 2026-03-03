Merc: Evropa neće prihvatiti sporazum o Ukrajini koji je zaključen bez nje

Izvor:
Sputnjik
03.03.2026
22:48

Evropljani neće prihvatiti sporazum o Ukrajini koji bude zaključen bez njihovog učešća, izjavio je njemački kancelar Fridrih Merc tokom posjete Vašingtonu.
- Želimo da ovde postignemo rješenja, ali rješenja koja uključuju Evropljane. Nismo spremni da prihvatimo sporazum koji će biti zaključen iza naših leđa - istakao je Merc.
On je dodao da je to rekao američkom predsjedniku Donaldu Trampu.
- Takođe sam rekao da neće biti sporazuma bez učešća Evropljana. Imam utisak da američki predsjednik sada bolje shvata šta je u pitanju i kakvo je mišljenja Evropljana - istakao je Merc.
Ruska strana više puta je isticala da Evropljani ne mogu da donesu nikakvu konstruktivnu agendu u pregovarački proces, budući da su, faktički, strana u ukrajinskom sukobu.
