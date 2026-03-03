Logo
Merc: Evropa neće prihvatiti sporazum o Ukrajini koji je zaključen bez nje

Sputnjik

Sputnjik

03.03.2026

22:48

0

0
Мерц: Европа неће прихватити споразум о Украјини који је закључен без ње
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Evropljani neće prihvatiti sporazum o Ukrajini koji bude zaključen bez njihovog učešća, izjavio je njemački kancelar Fridrih Merc tokom posjete Vašingtonu.

- Želimo da ovde postignemo rješenja, ali rješenja koja uključuju Evropljane. Nismo spremni da prihvatimo sporazum koji će biti zaključen iza naših leđa - istakao je Merc.

On je dodao da je to rekao američkom predsjedniku Donaldu Trampu.

- Takođe sam rekao da neće biti sporazuma bez učešća Evropljana. Imam utisak da američki predsjednik sada bolje shvata šta je u pitanju i kakvo je mišljenja Evropljana - istakao je Merc.

Ruska strana više puta je isticala da Evropljani ne mogu da donesu nikakvu konstruktivnu agendu u pregovarački proces, budući da su, faktički, strana u ukrajinskom sukobu.

