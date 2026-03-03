Barsa nagovijestila čudo, Atletiko ipak u finalu

Fudbaleri Barselone bili su blizu da naprave čudo na svom stadionu u meču protiv Atletiko Madrida i nastave takmičenje u Kupu kralja, ali su na kraju slavili sa nedovoljnih 3:0 za potpuni preokret.

Prvi meč je Atletiko Madrid slavio sa šokantnih 4:0 u Madridu. Svi su mislili da je pitanje finaliste riješeno, ali je Barselona najavila pakao od meča za ekipu Dijega Simeonea.

Nadu na Kamp nou donio je Bernal u 29. minutu, a atmosferu je dodatno zagrijao Rafinja koji iz penala povećava prednost Barse na 2:0.

Strah u redove Atletiko Madrida unosi ponovo Bernal koji u 72. minutu donosi Barsi visokih 3:0.

Narednih 20 minuta igre donijeli su ogroman presing Barselone, ali se Atletiko uspješno branio.

Na kraju je Atletiko ipak sačuvao gol razliku koji su napravili u Madridu i obezbijedio plasman u finale Kupa kralja.