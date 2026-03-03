Logo
Large banner

Barsa nagovijestila čudo, Atletiko ipak u finalu

Autor:

ATV

03.03.2026

23:08

Komentari:

0
Барса наговијестила чудо, Атлетико ипак у финалу
Foto: Tanjug/AP/Joan Monfort

Fudbaleri Barselone bili su blizu da naprave čudo na svom stadionu u meču protiv Atletiko Madrida i nastave takmičenje u Kupu kralja, ali su na kraju slavili sa nedovoljnih 3:0 za potpuni preokret.

Prvi meč je Atletiko Madrid slavio sa šokantnih 4:0 u Madridu. Svi su mislili da je pitanje finaliste riješeno, ali je Barselona najavila pakao od meča za ekipu Dijega Simeonea.

Nadu na Kamp nou donio je Bernal u 29. minutu, a atmosferu je dodatno zagrijao Rafinja koji iz penala povećava prednost Barse na 2:0.

Strah u redove Atletiko Madrida unosi ponovo Bernal koji u 72. minutu donosi Barsi visokih 3:0.

Narednih 20 minuta igre donijeli su ogroman presing Barselone, ali se Atletiko uspješno branio.

Na kraju je Atletiko ipak sačuvao gol razliku koji su napravili u Madridu i obezbijedio plasman u finale Kupa kralja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Barselona

Atletiko Madrid

Kup Kralja

Barselona Atletiko Madrid

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Двије особе погинуле, трећој се боре за живот: Тешка саобраћајна несрећа

Hronika

Dvije osobe poginule, trećoj se bore za život: Teška saobraćajna nesreća

55 min

0
Данијела Маџар, специјалиста гинекологије и акушерства,

Društvo

Madžar za ATV: Vantjelesna trudnoća je potpuno ista kao i prirodno ostvarena trudnoća

1 h

0
Мерц: Европа неће прихватити споразум о Украјини који је закључен без ње

Svijet

Merc: Evropa neće prihvatiti sporazum o Ukrajini koji je zaključen bez nje

1 h

0
Селак најавио едукацију правосудног кадра за борбу против корупције

Republika Srpska

Selak najavio edukaciju pravosudnog kadra za borbu protiv korupcije

1 h

1

Više iz rubrike

Измјене у табору Србије – Пауновић звао два нова Орла

Fudbal

Izmjene u taboru Srbije – Paunović zvao dva nova Orla

2 h

0
Кан се присјетио легендарног гола: Нисам знао да није дозвољено

Fudbal

Kan se prisjetio legendarnog gola: Nisam znao da nije dozvoljeno

4 h

0
Алекса Куљанин прихватио позив Србије и одбио БиХ

Fudbal

Aleksa Kuljanin prihvatio poziv Srbije i odbio BiH

6 h

0
Мурињо: Мислите да сам глуп?

Fudbal

Murinjo: Mislite da sam glup?

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

10

Pala Meta: Problemi sa Fejsbukom i Instagramom

23

08

Barsa nagovijestila čudo, Atletiko ipak u finalu

23

05

Dvije osobe poginule, trećoj se bore za život: Teška saobraćajna nesreća

22

49

Madžar za ATV: Vantjelesna trudnoća je potpuno ista kao i prirodno ostvarena trudnoća

22

48

Merc: Evropa neće prihvatiti sporazum o Ukrajini koji je zaključen bez nje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner