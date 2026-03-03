Izmjene u taboru Srbije – Paunović zvao dva nova Orla

Izvor:
Veljko Paunović, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, uputio je naknadni poziv Luki Zariću i Radivoju Bosiću za selektivnu utakmicu za igrače koji nastupaju u klubovima Superlige Srbije.
Kako je saopštio Fudbalski savez Srbije (FSS), okupljanju u Sportskom centru u Staroj Pazovi zbog povreda neće prisustvovati Uroš Kabić (OFK Beograd) i Aleksa Kuljanin (Železničar Pančevo), pa su tako pozive dobili Luka Zarić iz Crvene zvezde i Radivoj Bosić iz TSC Bačka Topola.
Okupljanje igrača zakazano je za 10. mart u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, dok će selektivna utakmica biti odigrana dan kasnije od 11.30 časova.
Selektivna utakmica je zakazana u okviru praćenja i procjene potencijalnih kandidata za nacionalni tim.
