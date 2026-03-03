Logo
Large banner

Izmjene u taboru Srbije – Paunović zvao dva nova Orla

Izvor:

Agencije

03.03.2026

21:33

Komentari:

0
Измјене у табору Србије – Пауновић звао два нова Орла
Foto: Tanjug / AP

Veljko Paunović, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, uputio je naknadni poziv Luki Zariću i Radivoju Bosiću za selektivnu utakmicu za igrače koji nastupaju u klubovima Superlige Srbije.

Kako je saopštio Fudbalski savez Srbije (FSS), okupljanju u Sportskom centru u Staroj Pazovi zbog povreda neće prisustvovati Uroš Kabić (OFK Beograd) i Aleksa Kuljanin (Železničar Pančevo), pa su tako pozive dobili Luka Zarić iz Crvene zvezde i Radivoj Bosić iz TSC Bačka Topola.

Okupljanje igrača zakazano je za 10. mart u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, dok će selektivna utakmica biti odigrana dan kasnije od 11.30 časova.

Selektivna utakmica je zakazana u okviru praćenja i procjene potencijalnih kandidata za nacionalni tim.

Podijeli:

Tagovi :

Veljko Paunović

Fudbalska reprezentacija Srbije

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Кан се присјетио легендарног гола: Нисам знао да није дозвољено

Fudbal

Kan se prisjetio legendarnog gola: Nisam znao da nije dozvoljeno

4 h

0
Алекса Куљанин прихватио позив Србије и одбио БиХ

Fudbal

Aleksa Kuljanin prihvatio poziv Srbije i odbio BiH

6 h

0
Мурињо: Мислите да сам глуп?

Fudbal

Murinjo: Mislite da sam glup?

7 h

0
Кристијано Роналдо

Fudbal

Kristijano Ronaldo privatnim avionom napustio Saudijsku Arabiju

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

10

Pala Meta: Problemi sa Fejsbukom i Instagramom

23

08

Barsa nagovijestila čudo, Atletiko ipak u finalu

23

05

Dvije osobe poginule, trećoj se bore za život: Teška saobraćajna nesreća

22

49

Madžar za ATV: Vantjelesna trudnoća je potpuno ista kao i prirodno ostvarena trudnoća

22

48

Merc: Evropa neće prihvatiti sporazum o Ukrajini koji je zaključen bez nje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner