Dvije osobe poginule, trećoj se bore za život: Teška saobraćajna nesreća

Autor:

ATV

03.03.2026

23:05

Двије особе погинуле, трећој се боре за живот: Тешка саобраћајна несрећа
Foto: ATV

U Sjenici se večeras dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su dvije osobe izgubile život, dok se trećoj ljekari bore za život.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama sa terena, do nesreće je došlo u večernjim satima, a na licu mjesta su odmah intervenisali pripadnici policije i Hitne pomoći.

Dvoje stradalih podleglo je povredama, dok je teško povrijeđena osoba hitno transportovana u zdravstvenu ustanovu, gdje joj se ukazuje intenzivna medicinska pomoć.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate. Uviđaj je u toku, a saobraćaj na ovom dijelu tranzita bio je privremeno obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Stanovnici Sjenice potreseni su još jednom tragedijom na frekventnoj gradskoj saobraćajnici, koja je i ranije bila poprište ozbiljnih nezgoda. Više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

(Sandžak Danas)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

