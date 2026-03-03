Dvije osobe poginule, trećoj se bore za život: Teška saobraćajna nesreća

Autor:ATV
03.03.2026
23:05
Komentari:0
U Sjenici se večeras dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su dvije osobe izgubile život, dok se trećoj ljekari bore za život.
Prema prvim, nezvaničnim informacijama sa terena, do nesreće je došlo u večernjim satima, a na licu mjesta su odmah intervenisali pripadnici policije i Hitne pomoći.
Dvoje stradalih podleglo je povredama, dok je teško povrijeđena osoba hitno transportovana u zdravstvenu ustanovu, gdje joj se ukazuje intenzivna medicinska pomoć.
Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate. Uviđaj je u toku, a saobraćaj na ovom dijelu tranzita bio je privremeno obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.
Stanovnici Sjenice potreseni su još jednom tragedijom na frekventnoj gradskoj saobraćajnici, koja je i ranije bila poprište ozbiljnih nezgoda. Više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
7 h0
Hronika
8 h2
Hronika
8 h0
Hronika
9 h0
Najnovije
Najčitanije
23
10
23
08
23
05
22
49
22
48
Trenutno na programu