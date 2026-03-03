Logo
Large banner

Određen pritvor muškarcu (25) koji je zlostavljao dijete svoje partnerke

03.03.2026

15:38

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Opštinski sud u Bihaću odredio je na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor 25-godišnjaku O.E. zbog postojanja osnovane sumnje da je prema d‌jetetu počinio krivično d‌jelo Teška tjelesna povreda i krivično d‌jelo Psihičko nasilje.

Pritvor je određen zbog postojanja pritvorskih razloga iz člana 146. stav 1. tačka b) i c) Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, odnosno zbog opasnosti da će osumnjičeni uticati na svjedoke i uništiti dokaze ili tragove važne za krivični postupak i opasnosti da će ponoviti krivično d‌jelo.

Tužilaštvo je otvorilo istragu protiv O.E. zbog postojanja osnova sumnje da je tokom mjeseca februara 2026. godine, u kući u kojoj živi, d‌jetetu svoje vanbračne partnerke nanio teške tjelesne povrede koje mogu ugroziti opšte zdravstveno stanje istog i narušio njegov psihički integritet zlostavljanjem i postupajući prema njemu na način koji vrijeđa ljudsko dostojanstvo.

Podijeli:

Tagovi :

Bihać

zlostavljanje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пронађено тијело мушкарца у Бањалуци

Hronika

Oglasila se banjalučka policija o tijelu pronađenom kod dvorane "Borik"

3 h

0
Пронађено тијело мушкарца у Борику у Бањалуци

Hronika

Užas u Banjaluci: Pronađeno tijelo muškarca kod dvorane Borik!

3 h

1
Мајка српског Ескобара из Лакташа ухашпена у Србији!

Hronika

Majka srpskog Eskobara iz Laktaša uhašpena u Srbiji!

3 h

0
Акција Зодијак, диловање кокаина, ухапшен полицајац из Бањалуке

Hronika

Akcija ”Zodijak”: Policajac iz Banjaluke osumnjičen za dilovanje kokaina

4 h

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

02

Otkrivene pukotine na Pelješkom mostu: Skandal otkrili Italijani, hitno se oglasile Hrvatske ceste

17

58

Najnovija odluka! Evroliga se seli u Sarajevo?

17

50

Cvijanović u Bijeloj kući sa Džerodom Ejgenom

17

49

"Političko Sarajevo ne odustaje": Uzunović ponovo traži da se Dodik izbriše iz registra!

17

42

Šta je HAMBUREK? Noćna ideja koja je postala regionalni gastro hit

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner