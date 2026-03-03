Određen pritvor muškarcu (25) koji je zlostavljao dijete svoje partnerke

03.03.2026
15:38
Komentari:0
Opštinski sud u Bihaću odredio je na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor 25-godišnjaku O.E. zbog postojanja osnovane sumnje da je prema djetetu počinio krivično djelo Teška tjelesna povreda i krivično djelo Psihičko nasilje.
Pritvor je određen zbog postojanja pritvorskih razloga iz člana 146. stav 1. tačka b) i c) Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, odnosno zbog opasnosti da će osumnjičeni uticati na svjedoke i uništiti dokaze ili tragove važne za krivični postupak i opasnosti da će ponoviti krivično djelo.
Tužilaštvo je otvorilo istragu protiv O.E. zbog postojanja osnova sumnje da je tokom mjeseca februara 2026. godine, u kući u kojoj živi, djetetu svoje vanbračne partnerke nanio teške tjelesne povrede koje mogu ugroziti opšte zdravstveno stanje istog i narušio njegov psihički integritet zlostavljanjem i postupajući prema njemu na način koji vrijeđa ljudsko dostojanstvo.
