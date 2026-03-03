Logo
Large banner

Oglasila se banjalučka policija o tijelu pronađenom kod dvorane "Borik"

Autor:

ATV

03.03.2026

14:53

Komentari:

0
Пронађено тијело мушкарца у Бањалуци
Foto: ATV

Tijelo nepoznatog muškarca pronađeno je danas u lokvi krvi kod dvorane "Borik" u Banjaluci.

O svemu se oglasila i banjalučka policija.

Борик тијело Бањалука

Hronika

Užas u Banjaluci: Pronađeno tijelo muškarca kod dvorane Borik!

"Policijskoj upravi Banjaluka danas oko 13,45 časova prijavljeno je da se u Banjaluci u ulici Aleja Svetog Save, nalazi beživotno tijelo muškarca. Policijski službenici su izašli na lice mjesta i potvrdili navode prijave", navode iz PU Banjaluka.

O navedenom je obaviješten dežurni mrtvozornik Doma zdravlja Banjaluka i slijedi preduzimanje daljih mjera i radnji.

Sumnja se da je riječ o nesrećnom slučaju, ali se sprovode sve istražne mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti smrti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

tijelo borik

pronađeno tijelo

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

Društvo

Kazne do 30.000 KM: I pumpe na meti inspekcije

3 h

0
Гориво у Хрватској најскупље у посљедње двије године

Region

Gorivo u Hrvatskoj najskuplje u posljednje dvije godine

3 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ovi znakovi konačno ulaze u period sreće, stabilnosti i velikih promjena!

3 h

0
Пронађено тијело мушкарца у Борику у Бањалуци

Hronika

Užas u Banjaluci: Pronađeno tijelo muškarca kod dvorane Borik!

3 h

1

Više iz rubrike

Пронађено тијело мушкарца у Борику у Бањалуци

Hronika

Užas u Banjaluci: Pronađeno tijelo muškarca kod dvorane Borik!

3 h

1
Мајка српског Ескобара из Лакташа ухашпена у Србији!

Hronika

Majka srpskog Eskobara iz Laktaša uhašpena u Srbiji!

3 h

0
Акција Зодијак, диловање кокаина, ухапшен полицајац из Бањалуке

Hronika

Akcija ”Zodijak”: Policajac iz Banjaluke osumnjičen za dilovanje kokaina

4 h

8
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Određen pritvor muškarcu (25) zbog zlostavljanja djeteta

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

02

Otkrivene pukotine na Pelješkom mostu: Skandal otkrili Italijani, hitno se oglasile Hrvatske ceste

17

58

Najnovija odluka! Evroliga se seli u Sarajevo?

17

50

Cvijanović u Bijeloj kući sa Džerodom Ejgenom

17

49

"Političko Sarajevo ne odustaje": Uzunović ponovo traži da se Dodik izbriše iz registra!

17

42

Šta je HAMBUREK? Noćna ideja koja je postala regionalni gastro hit

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner