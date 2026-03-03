Oglasila se banjalučka policija o tijelu pronađenom kod dvorane "Borik"

Tijelo nepoznatog muškarca pronađeno je danas u lokvi krvi kod dvorane "Borik" u Banjaluci.

O svemu se oglasila i banjalučka policija.

Hronika Užas u Banjaluci: Pronađeno tijelo muškarca kod dvorane Borik!

"Policijskoj upravi Banjaluka danas oko 13,45 časova prijavljeno je da se u Banjaluci u ulici Aleja Svetog Save, nalazi beživotno tijelo muškarca. Policijski službenici su izašli na lice mjesta i potvrdili navode prijave", navode iz PU Banjaluka.

O navedenom je obaviješten dežurni mrtvozornik Doma zdravlja Banjaluka i slijedi preduzimanje daljih mjera i radnji.

Sumnja se da je riječ o nesrećnom slučaju, ali se sprovode sve istražne mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti smrti.