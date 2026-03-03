Kineski horoskop za mart 2026: Nekome sreća na svakom koraku, nekome finansijski test

Mart 2026. ne počinje tiho. Počinje snažno, pod svjetlošću totalnog pomračenja Mjeseca 3. marta - fenomena poznatog kao "krvavi Mjesec".

Ovaj astrološki događaj unosi duboku, transformativnu energiju koja će obojiti čitav mjesec promjenama, raspletima i novim počecima.

Prema kineskom horoskopu za mart 2026, proljeće donosi potrebu da otpustite staro - bilo da je riječ o navikama, odnosima, poslu ili čak ličnom stilu. Ovo je vrijeme kada je dozvoljeno eksperimentisati, mijenjati izgled, donositi hrabre odluke i slušati intuiciju. Nekima će sreća dolaziti sa svih strana, dok će drugi morati da pokažu mudrost, naročito kada je reč o novcu i poslovnim potezima.

U nastavku saznajte šta vaš kineski znak može da očekuje u martu 2026. godine.

Pacov

(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Mart za vas donosi ubrzan tempo - sastanci, pregovori i poslovna putovanja smenjivaće se bez pauze. Ipak, ono što je važno jeste stabilnost - novac će pristizati u manjim, ali sigurnim iznosima, što vam daje osjećaj kontrole. Nećete imati razloga za paniku, ali budite strpljivi sa većim investicijama.

Zanimljivosti Sudbina se mijenja: Jedan znak pliva u parama, drugi tone u dugove

U ljubavi ste okruženi brigom i pažnjom, što će vam pomoći da izbjegnete emotivnu iscrpljenost. Ako ste slobodni, kulturni događaji i mjesta sa umjetničkom energijom mogu vam donijeti zanimljiv susret.

Poseban savjet - ne jurite brze rezultate, stabilnost je vaša najveća prednost ovog mjeseca.

Srećan dan - 3. mart.

Bivo

(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Za vas je mart mjesec čišćenja - spolja i iznutra. Naučite da kažete "ne" obavezama koje vam crpe energiju i zatvorite poglavlja koja vas opterećuju. Organizacija doma i završavanje starih projekata doneće vam osjećaj olakšanja.

U partnerskim odnosima moguć je romantičan beg ili planiranje zajedničkog putovanja. Slobodni bi trebalo da energiju usmjere na lični razvoj i fizičko zdravlje.

Finansije su stabilne, ali izbegavajte pozajmice.

Poseban savjet - postavite granice i ne osjećajte krivicu zbog toga.

Srećan dan - 10. mart.

Tigar

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Energija vam je na vrhuncu i imate utisak da možete sve. Sreća jeste na vašoj strani, ali impulsivno trošenje može pokvariti sliku. Posebno budite oprezni sa velikim kupovinama i rizičnim ulaganjima.

U ljubavi se otvara stabilnost, a slobodni bi mogli upoznati osobu koja djeluje kao sudbinski susret.

Poslovne prilike dolaze brzo - razmislite pre nego što prihvatite svaku.

Poseban sjavet - ne miješajte euforiju i sigurnost, nisu isto.

Srećan dan - 5. mart.

Zec

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Inspiracija vas pokreće i daje vam snagu da završite ono što ste dugo odlagali. Mart je odličan za kreativne projekte i nove početke. Intuicija vam je posebno naglašena sredinom mjeseca - vjerujte unutrašnjem osjećaju.

Zanimljivosti Za ove znakove Zodijaka danas počinje period opšteg blagostanja

U ljubavi sledi važan razgovor koji može promijeniti dinamiku odnosa. Slobodni bi mogli upoznati nekoga na kulturnim događajima ili kroz zajedničke interese.

Finansije se popravljaju kroz lični angažman.

Poseban savjet - ne ignorišite znakove koje vam život šalje.

Srećan dan - 20. mart.

Zmaj

(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Mart vam donosi blistav period - moguće je unapređenje, bonus ili priznanje za trud. Vaša harizma je naglašena i lako osvajate simpatije.

U ljubavi je moguća velika odluka - čak i prosidba krajem mjeseca. Slobodni će imati sreće na putovanjima ili kroz poslovne kontakte.

Ipak, ne zaboravite porodicu dok jurite uspjeh.

Poseban savjet - podijelite uspjeh sa onima koji su uz vas bili i kada nije bilo lako.

Srećan dan - 10. mart.

Zmija

(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Mudrost je vaša najveća snaga u martu 2026. godine. Planove zadržite za sebe dok ih ne razradite do kraja. Na poslu pokažite inicijativu, ali bez previše otkrivanja strategije.

U partnerskim odnosima vrijeme je za ozbiljne razgovore o budućnosti i zajedničkim finansijama. Slobodni bi mogli shvatiti da se ljubav krije među prijateljima.

Finansijski oprez donosi dugoročnu sigurnost.

Poseban savjet - ne otkrivajte sve karte prerano.

Srećan dan - 18. mart.

Konj

(1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Mart je za vas izuzetno produktivan - balansiraćete posao, fizičku aktivnost i društveni život. Ipak, krajem mjeseca osjetićete potrebu za mirom i povlačenjem.

U ljubavi je važno da otvoreno govorite o brigama. Slobodni mogu isprobati aplikacije za upoznavanje, ali budite oprezni sa deljenjem ličnih podataka.

Finansije su stabilne, ali nemojte preuzimati tuđe troškove.

Poseban sjavet - dozvolite sebi dan bez obaveza.

Srećan dan - 22. mart.

Koza

(1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Vrijeme je za pauzu i redefinisanje prioriteta. Posvetite pažnju domu, organizaciji prostora i emotivnom miru. Čišćenje i oslobađanje od nepotrebnih stvari doneće vam osećaj nove energije.

U ljubavi su mogući nežni trenuci i produbljivanje odnosa. Slobodni bi mogli upoznati osobu kroz kreativne aktivnosti.

Finansije zahtevaju racionalnost i planiranje.

Poseban savjet - sporiji tempo donosi bolje rezultate.

Srećan dan - 27. mart.

Majmun

(1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Ponude i prilike dolaziće sa svih strana, a vi ćete biti traženi i cjenjeni. Ipak, ne dozvolite da posao potpuno preuzme vaš privatni život.

U ljubavi je idealno vrijeme za putovanje sa partnerom. Slobodni ulaze u dinamičan i strastven period.

Novac dolazi, ali i troškovi rastu - budite pametni sa investicijama.

Zanimljivosti Ovi dani su prema astrologiji najsrećniji u martu: Pametno ih iskoristite

Poseban savjet - uspjeh nema smisla ako nemate s kim da ga podijelite.

Srećan dan - 15. mart.

Pijetao

(1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Na poslu ćete biti testirani - ali upravo tu leži prilika za dokazivanje. Ostanite smireni i ne reagujte impulsivno na kritike.

U emotivnim odnosima potrebno je više vremena i pažnje. Slobodni bi trebalo da ulože u sebe - novi izgled može podići samopouzdanje.

Finansije su stabilne, ali bez rizičnih poteza.

Poseban savjet - disciplina vam donosi pobjedu.

Srećan dan - 25. mart.

Pas

(1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

U karijeri dolazi zatišje, ali u ljubavi pravi vatromet. Mogući su pokloni, iznenađenja i ozbiljni razgovori o budućnosti. Veridba do kraja mjeseca nije isključena.

Iskoristite ovaj emotivni zamah, ali postavite jasne granice. Slobodni bi trebalo da vrijeme posvete sebi i sopstvenim potrebama.

Finansije su stabilne, bez velikih oscilacija.

Poseban savjet - ne bežite od emocija, ali čuvajte dostojanstvo.

Srećan dan - 8. mart.

Svinja

(1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Mart traži akciju - ne odlažite odluke jer vam upravo brza reakcija može doneti finansijsku dobit. Ovo je dobar period za dodatne izvore prihoda i planiranje odmora.

U ljubavi su mogući neočekivani susreti i iznenađenja koja mijenjaju perspektivu.

Slobodni bi mogli shvatiti da se potencijalni partner već nalazi u njihovom okruženju.

Poseban savjet - napravite prostor za novo, i emotivno i materijalno.

Srećan dan - 29. mart.

(telegraf)