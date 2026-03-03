Kineski horoskop za mart 2026: Nekome sreća na svakom koraku, nekome finansijski test

Izvor:
Telegraf
03.03.2026
16:09
Komentari:0
Mart 2026. ne počinje tiho. Počinje snažno, pod svjetlošću totalnog pomračenja Mjeseca 3. marta - fenomena poznatog kao "krvavi Mjesec".
Ovaj astrološki događaj unosi duboku, transformativnu energiju koja će obojiti čitav mjesec promjenama, raspletima i novim počecima.
Prema kineskom horoskopu za mart 2026, proljeće donosi potrebu da otpustite staro - bilo da je riječ o navikama, odnosima, poslu ili čak ličnom stilu. Ovo je vrijeme kada je dozvoljeno eksperimentisati, mijenjati izgled, donositi hrabre odluke i slušati intuiciju. Nekima će sreća dolaziti sa svih strana, dok će drugi morati da pokažu mudrost, naročito kada je reč o novcu i poslovnim potezima.
U nastavku saznajte šta vaš kineski znak može da očekuje u martu 2026. godine.
(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Mart za vas donosi ubrzan tempo - sastanci, pregovori i poslovna putovanja smenjivaće se bez pauze. Ipak, ono što je važno jeste stabilnost - novac će pristizati u manjim, ali sigurnim iznosima, što vam daje osjećaj kontrole. Nećete imati razloga za paniku, ali budite strpljivi sa većim investicijama.
Zanimljivosti
Sudbina se mijenja: Jedan znak pliva u parama, drugi tone u dugove
U ljubavi ste okruženi brigom i pažnjom, što će vam pomoći da izbjegnete emotivnu iscrpljenost. Ako ste slobodni, kulturni događaji i mjesta sa umjetničkom energijom mogu vam donijeti zanimljiv susret.
Poseban savjet - ne jurite brze rezultate, stabilnost je vaša najveća prednost ovog mjeseca.
Srećan dan - 3. mart.
(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Za vas je mart mjesec čišćenja - spolja i iznutra. Naučite da kažete "ne" obavezama koje vam crpe energiju i zatvorite poglavlja koja vas opterećuju. Organizacija doma i završavanje starih projekata doneće vam osjećaj olakšanja.
U partnerskim odnosima moguć je romantičan beg ili planiranje zajedničkog putovanja. Slobodni bi trebalo da energiju usmjere na lični razvoj i fizičko zdravlje.
Finansije su stabilne, ali izbegavajte pozajmice.
Poseban savjet - postavite granice i ne osjećajte krivicu zbog toga.
Srećan dan - 10. mart.
(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Energija vam je na vrhuncu i imate utisak da možete sve. Sreća jeste na vašoj strani, ali impulsivno trošenje može pokvariti sliku. Posebno budite oprezni sa velikim kupovinama i rizičnim ulaganjima.
U ljubavi se otvara stabilnost, a slobodni bi mogli upoznati osobu koja djeluje kao sudbinski susret.
Poslovne prilike dolaze brzo - razmislite pre nego što prihvatite svaku.
Poseban sjavet - ne miješajte euforiju i sigurnost, nisu isto.
Srećan dan - 5. mart.
(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Inspiracija vas pokreće i daje vam snagu da završite ono što ste dugo odlagali. Mart je odličan za kreativne projekte i nove početke. Intuicija vam je posebno naglašena sredinom mjeseca - vjerujte unutrašnjem osjećaju.
Zanimljivosti
Za ove znakove Zodijaka danas počinje period opšteg blagostanja
U ljubavi sledi važan razgovor koji može promijeniti dinamiku odnosa. Slobodni bi mogli upoznati nekoga na kulturnim događajima ili kroz zajedničke interese.
Finansije se popravljaju kroz lični angažman.
Poseban savjet - ne ignorišite znakove koje vam život šalje.
Srećan dan - 20. mart.
(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Mart vam donosi blistav period - moguće je unapređenje, bonus ili priznanje za trud. Vaša harizma je naglašena i lako osvajate simpatije.
U ljubavi je moguća velika odluka - čak i prosidba krajem mjeseca. Slobodni će imati sreće na putovanjima ili kroz poslovne kontakte.
Ipak, ne zaboravite porodicu dok jurite uspjeh.
Poseban savjet - podijelite uspjeh sa onima koji su uz vas bili i kada nije bilo lako.
Srećan dan - 10. mart.
(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Mudrost je vaša najveća snaga u martu 2026. godine. Planove zadržite za sebe dok ih ne razradite do kraja. Na poslu pokažite inicijativu, ali bez previše otkrivanja strategije.
U partnerskim odnosima vrijeme je za ozbiljne razgovore o budućnosti i zajedničkim finansijama. Slobodni bi mogli shvatiti da se ljubav krije među prijateljima.
Finansijski oprez donosi dugoročnu sigurnost.
Poseban savjet - ne otkrivajte sve karte prerano.
Srećan dan - 18. mart.
(1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Mart je za vas izuzetno produktivan - balansiraćete posao, fizičku aktivnost i društveni život. Ipak, krajem mjeseca osjetićete potrebu za mirom i povlačenjem.
U ljubavi je važno da otvoreno govorite o brigama. Slobodni mogu isprobati aplikacije za upoznavanje, ali budite oprezni sa deljenjem ličnih podataka.
Finansije su stabilne, ali nemojte preuzimati tuđe troškove.
Poseban sjavet - dozvolite sebi dan bez obaveza.
Srećan dan - 22. mart.
(1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Vrijeme je za pauzu i redefinisanje prioriteta. Posvetite pažnju domu, organizaciji prostora i emotivnom miru. Čišćenje i oslobađanje od nepotrebnih stvari doneće vam osećaj nove energije.
U ljubavi su mogući nežni trenuci i produbljivanje odnosa. Slobodni bi mogli upoznati osobu kroz kreativne aktivnosti.
Finansije zahtevaju racionalnost i planiranje.
Poseban savjet - sporiji tempo donosi bolje rezultate.
Srećan dan - 27. mart.
(1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Ponude i prilike dolaziće sa svih strana, a vi ćete biti traženi i cjenjeni. Ipak, ne dozvolite da posao potpuno preuzme vaš privatni život.
U ljubavi je idealno vrijeme za putovanje sa partnerom. Slobodni ulaze u dinamičan i strastven period.
Novac dolazi, ali i troškovi rastu - budite pametni sa investicijama.
Zanimljivosti
Ovi dani su prema astrologiji najsrećniji u martu: Pametno ih iskoristite
Poseban savjet - uspjeh nema smisla ako nemate s kim da ga podijelite.
Srećan dan - 15. mart.
(1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Na poslu ćete biti testirani - ali upravo tu leži prilika za dokazivanje. Ostanite smireni i ne reagujte impulsivno na kritike.
U emotivnim odnosima potrebno je više vremena i pažnje. Slobodni bi trebalo da ulože u sebe - novi izgled može podići samopouzdanje.
Finansije su stabilne, ali bez rizičnih poteza.
Poseban savjet - disciplina vam donosi pobjedu.
Srećan dan - 25. mart.
(1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
U karijeri dolazi zatišje, ali u ljubavi pravi vatromet. Mogući su pokloni, iznenađenja i ozbiljni razgovori o budućnosti. Veridba do kraja mjeseca nije isključena.
Iskoristite ovaj emotivni zamah, ali postavite jasne granice. Slobodni bi trebalo da vrijeme posvete sebi i sopstvenim potrebama.
Finansije su stabilne, bez velikih oscilacija.
Poseban savjet - ne bežite od emocija, ali čuvajte dostojanstvo.
Srećan dan - 8. mart.
(1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Mart traži akciju - ne odlažite odluke jer vam upravo brza reakcija može doneti finansijsku dobit. Ovo je dobar period za dodatne izvore prihoda i planiranje odmora.
U ljubavi su mogući neočekivani susreti i iznenađenja koja mijenjaju perspektivu.
Slobodni bi mogli shvatiti da se potencijalni partner već nalazi u njihovom okruženju.
Poseban savjet - napravite prostor za novo, i emotivno i materijalno.
Srećan dan - 29. mart.
Zanimljivosti
3 h0
Zanimljivosti
7 h0
Zanimljivosti
10 h0
Zanimljivosti
22 h0
Zanimljivosti
3 h0
Zanimljivosti
7 h0
Zanimljivosti
10 h0
Zanimljivosti
22 h0
Najnovije
Najčitanije
17
58
17
50
17
49
17
42
17
34
Trenutno na programu