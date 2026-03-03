Alergija na vodu? Ovako izgleda život sa svakodnevnim bolom

Jednoj ženi i najkraći kontakt s vodom pretvara život u borbu sa bolovima.

Voda je osnovna životna potreba o kojoj milijarde ljudi uopšte ne razmišljaju. Koristimo je za piće, tuširanje, pranje veša i sudova, ali jednoj ženi i najkraći kontakt s vodom pretvara život u borbu sa bolovima. Čelsi, 23-godišnja majka, na TikToku je progovorila o svom izuzetno rijetkom stanju – teškoj alergiji na vodu.

Bolni osip nakon svakog tuširanja

Čelsi u videu je objasnila s kakvim se izazovima svakodnevno suočava. Iako se tušira kao i svi drugi, svaki kontakt s vodom ostavlja je u jakim bolovima.

"Kako se kupam? Kao i svi drugi, samo što ja moram trpeti bol i osip koji užasno svrbi“, rekla je svojim pratiocima.

Naglasila je da i dalje može piti vodu, ali mora da bude izuzetno oprezna da joj ne dođe u dodir s kožom. Alergijske reakcije izaziva joj "bilo koja vrsta vode“, uključujući kišu i znoj.

Borba sa nevjericom i uvredama

Pored fizičke boli, Čelsi se bori i sa komentarima na internetu u kojima je optužuju da izmišlja svoje stanje. "Da bar lažem, prijatelju“, poručila je onima koji sumnjaju u njenu priču.

Zdravlje Evo zbog čega se javlja alergija na sunce

Na zajedljive primedbe da se vjerovatno ne kupa, odgovorila je sarkastično:

"Znači, ti se onda ne pereš.’ Ma ne, uopšte, samo hodam okolo 365 dana u godini neoprana.“ Slično je reagovala i na komentare sažaljenja.

Život sa rijetkim stanjem

Uprkos svemu, Čelsi se trudi da živi normalno. Na pitanje da li ide na plivanje, odgovorila je: "Ne mogu, ali trudim se da mi to ne ograničava život. Život je samo jedan i volim da ga živim punim plućima.“

Svoje stanje kontroliše svakodnevnim uzimanjem lijekova i mjesečnom injekcijom. Alergija joj je dijagnostikovana oko 13. godine, nakon što su ljekari prvo mislili da je u pitanju hormonalna promjena. Kako je pojasnila u komentarima, ako joj voda dotakne kožu, izbijaju joj bolni osipi po licu, leđima, grudima i rukama.

Šta je alergija na vodu, kako nastaje i kako se drži pod kontrolom?

Stanje koje Čelsi opisuje najčešće se povezuje sa takozvanom akvagenom urtikarijom – izuzetno rijetkim poremećajem kod kojeg kontakt kože sa vodom može izazvati crvenilo, koprivnjaču, osip, jak svrab, peckanje ili bol.

Svijet Žena nakon rijetke reakcije na brufen pala u komu

Reakciju mogu izazvati tuširanje, kiša, more, pa čak i znoj. Važno je naglasiti da ljudi sa ovim stanjem u pravilu mogu piti vodu, jer se problem javlja prvenstveno kada voda dođe u dodir s kožom.

(indeks)