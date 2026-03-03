Šta je uzrok SIDS-a? Sindrom iznenadne smrti bebe

SIDS, odnosno sindrom iznenadne dojenačke smrti vjerojatno je jedan od najvećih strahova svakog roditelja. Nema simptoma koji bi upozorili na opasnost, već do smrti bebe dolazi u snu kada ona jednostavno prestane disati.

Decenijama se pokušava doći do zaključaka zbog čega dolazi od SIDS-a zbog kojeg roditelji često provjeravaju bebino disanje tokom noći kako bi bili sigurni da je sve u redu.

Doktor Daniel Rubens iz dječje bolnice u Sijetlu smatra da je vrlo blizu otkrivanju pravog uzroka iznenadne dojenačke smrti i pokušava pronaći način kako to spriječiti. Naime, doktor Rubens istražuje SIDS posljednjih jedanaest godina i ima teoriju kako djeca koja umiru od SIDS-a imaju disfunkciju na unutrašnjem uhu. Kao rezultat toga, te bebe nemaju tipičan refleks kada se jave problemi s disanjem, one ne promijene položaj da dobiju više vazduha, već prestaju disati.

Hronika Jeziva tragedija u Banjaluci: Poznat uzrok smrti bebe u vrtiću

Studija provedena na Rod Ajlendu dokazala je kako je od 31 bebe umrle od SIDS-a kod svih utvrđeno da su postojale teškoće u desnom uhu i da je bebin sluh bio oslabljen.

Teškoće sa sluhom uveliko povećavaju opasnost od SIDS-a

Nakon godina istraživanja gotovo je siguran kako teškoće sa sluhom uveliko povećavaju opasnost od SIDS-a. Upravo zato želi razviti poseban test kojim bi se poremećaj sluha mogao dijagnostikovati u prvih 48 sati od bebinog rođenja. Bebe koje imaju određenih tegoba sa sluhom bi se pobliže pratilo i držalo pod nadzorom i samim tim smanjila se opasnost od iznenadne dojenačke smrti.

Zdravlje Šta je sindrom iznenadne dojenačke smrti?

Ako se ova teorija zaista pokaže tačnom, to će biti zaista vrlo važno otkriće koje će omogućiti porodicama da izbjegnu ogroman gubitak. Doktor Rubens trenutno prikuplja sredstva za ostala istraživanja i poručuje roditeljima kako neće odustati dok ne pronađe način sprječavanja sindroma iznenadne dojenačke smrti.

Dok se ne otkrije način kako spriječiti SIDS u svim slučajevima, potrudite se da tokom spavanja od bebe udaljite sve što bi moglo ometati njeno disanje.

(Indeks)