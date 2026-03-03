Nacionalna garda i cvijeće u obliku pijetla: El Menčo sahranjen u zlatnom kovčegu

Zloglasni meksički narko-bos Nemesio Osegera Servantes, poznat i kao "El Menčo", sahranjen je u zlatnom kovčegu u blizini Gvadalahare.

Pripadnici Nacionalne garde bili su raspoređeni u blizini kako bi spriječili eventualno nasilje tokom sahrane u državi Halisko, uporištu kartela Halisko nova generacija /CJNG/.

Veliki cvjetni aranžmani unijeti su prije ceremonije, uključujući i jedan u obliku pijetla kao aluziju na njegovu ljubav prema borbama pijetlova.

🚨⚠️ Video desata polémica en redes



En plataformas digitales circulan imágenes que muestran supuestos preparativos ceremoniales para el presunto funeral de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, señalado como líder del llamado Cártel de las… pic.twitter.com/hktjks28wR — PoderCiudadanoRadio (@PoderCiudadanoo) March 3, 2026

Osnivač zloglasnog kartela CJNG preminuo je nakon što je ranjen u pucnjavi između svojih tjelohranitelja i pripadnika meksičkih specijalnih snaga raspoređenih da ga uhapse krajem februara.

Bio je najtraženija osoba u zemlji, dok su SAD ponudile nagradu od 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Han revelado imágenes de cómo fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

➡️ https://t.co/MxDiRjYF9u pic.twitter.com/CcV8oxPzbd — TELEDIARIO GUATEMALA (@TelediarioGT) March 3, 2026

Njegova smrt izazvala je masovno nasilje i odmazdu tokom koje su članovi kartela palili vozila i blokirali puteve širom 20 meksičkih država.

Za izgradnju luksuznih grobnica meksički trgovci drogom potrošili su više od 300 miliona evra. Grobnice su opremljene klimom, neprobojnim staklima, bezbjednosnim sistemima i sobama za njihove porodice.

Neke od grobnica liče na kapele sa bijelim stubovima, anđelima na vitražima i statuom Isusa na krovu.

Druge liče na moderne apartmane sa staklenim vratima, stepenicama koje vode na drugi sprat i dnevnim sobama sa sofama za ožalošćene.

Osim toga, obezbijeđene su bezbjednosnim sistemima da bi grobovi lidera narko-kartela bili bezbjedni, te su ugrađena vrata od neprobojnog stakla, a kamere su okrenute ka ulazu.

Tokom noći, svjetla se automatski pale. Mnoge grobnice imaju alarm i ventilaciju.

U većini kripti na zidovima se nalaze velike slike ili crteži preminulih. Većina su muškarci između 20 i 30 godina.

Neki od njih su i članovi kartela Sinaloa, na čijem je čelu "El Ćapo", koji su sahranjeni na groblju Hardines del Humaja u Kuliakanu u Meksiku.