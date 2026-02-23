Tramp poslao poruku Meksiku poslije ubistva El Menča: "Pojačajte akciju"

Predsjednik SAD Donald Tramp pozvao je danas, 23.februara, Meksiko da pojača svoju akciju protiv kartela nakon što je u operaciji meksičke vojske u ned‌jelju ubijen vođa kartela "Halisko Nova Generacija", Nemesio Oseguera Servantes, poznatiji kao "El Menčo".

"Meksiko mora da pojača svoje napore protiv kartela i droge", objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

U svojoj današnjoj objavi, Tramp je, takođe, pohvalio bivšeg vršioca dužnosti administratora DEA Dereka Malca, koji je ranije izjavio da je trenutna situacija u Meksiku "poziv svijetu na buđenje", prenosi Tan‌jug.

Bijela kuća je saopštila da su SAD pružile obavještajnu podršku za operaciju meksičke vojske protiv tog kartela, ali je predsjednica Meksika Klaudija Šejnbaum danas potvrdila da "američke snage nisu učestvovale" u jučerašnjoj operaciji, rekavši da je izvršena "razmjena informacija", prenosi CNN.

Podsjećamo, Meksiko je uronio u nezapamćen haos nakon što su meksičke bezbjednosne snage u ned‌jelju, 22. februara, ubile vođu moćnog Kartela "Nova generacija Halisko", Nemesija Rubena Osegéru Servantesa iz podzemlja poznatog kao "El Menčo".

Kako prenose mediji njegova smrt je težak udarac za najmoćniji meksički narko-kartel, ali je istovremeno gurnula velike dijelove zemlje u nasilje i blokade.