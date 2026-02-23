Logo
Državljanin Crne Gore špijunirao za Kinu, uhapšen u Poljskoj

Izvor:

Tanjug

23.02.2026

18:23

Илустрација
Foto: ATV

Poljski Centralni istražni biro je na međunarodnom aerodromu u Varšavi uhapsio 32-godišnjeg državljanina Crne Gore na osnovu evropskog naloga Litvanije za hapšenje pod optužbom da je u toj zemlji špijunirao za Kinu, objavio je poljski javni TV servis.

Prema saznanjima vlasti u Viljnusu, taj muškarac je od februara 2023. godine nelegalno prikupljao za Kinu informacije na teritoriji Litvanije, prenosi portal RTCG.

Роберт Фицо

Svijet

Fico: Kijev neće dobiti struju dok se ne obnovi protok nafte

Tužilaštvo je tražilo da mu se odredi pritvor od sedam dana.

Poljsko Tužilaštvo je danas saopštilo da je 9. februara uhapšen i jedan državljanin Bjelorusije koji je špijunirao za bjeloruske obavještajne službe.

Njega terete da je od juna 2024. do februara ove godine prikupljao informacije o kritičnoj infrastrukturi u Poljskoj, Litvaniji i Njemačkoj, a uhapšen je zahvaljujući saradnji njihovih policija.

Снијег зима чишћење

Svijet

Izdato upozorenje za 40 miliona ljudi, proglašeno vanredno stanje

Njemu je određen pritvor od tri mjeseca i po poljskim zakonima mu prijeti pet godina zatvora.

