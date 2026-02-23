Mirjana Pajković pokazala masku mačke iz svog intimnog snimka: Da, moja je!

Crnogorska političarka Mirjana Pajković, bivša državna sekretarka i čelnica direktorata u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, posljednjih nedjelja nalazi se u centru pažnje regionalne javnosti zbog intimnih snimaka koji su se pojavili, a zbog kojih je pokrenula više krivičnih postupaka.

U podkastu se Mirjana Pajković pojavila kao gošća o kojoj se najviše govori, a sam početak emisije, uz gest davanja poklona bio je simboličan i direktno vezan za aferu koja je potresla Crnu Goru.

"To je simbol oslobađanja od nametnutih društvenih normi"

Naime, voditelju je poklonila masku masku "mačke" koju je nosila na snimku o kom se u proteklih mjesec dana mnogo govorilo. U razgovoru je i sama potvrdila da je riječ o "najgledanijoj maskici" i da je njena, čime je otvoreno referisala na sadržaj koji je dospio u javnost.

Poklon je, kako je objasnila, imao simbolično značenje. Navela je da maska predstavlja oslobađanje od nametnutih društvenih normi, slobodu življenja i izražavanja, ali i mogućnost da jedna osoba ima više identiteta istovremeno. Na taj način, Pajković je pokušala da aferu, koja je do sada bila predstavljana kroz prizmu skandala, optužbi i političkog sukoba, preusmjeri ka širem narativu o pravu na privatnost, društvenim očekivanjima i dvostrukim aršinima, posebno kada su u pitanju žene u javnom životu.

"Pa to je trenutno najgledanija maskica, eto, moja je. Moja je i moram reći da mi je zadovoljstvo. Poklon koji ja imam za tebe je vrlo simboličan. To je simbol oslobađanja od nametnutih društvenih normi. Simbol slobode življenja i izražavanja. Ali i simbol toga da u isto vrijeme možemo da imamo i više identiteta", rekla je Mirjana na početku gostovanja u podkastu.

Scena Tragedija u domu poznatog pjevača: Objavljene tužne vijesti

Mirjanino ime sada se vezuje za jednu od najvećih afera koja trenutno potresa Crnu Goru.

Riječ je o aferi u kojoj su u fokusu intimni snimci, na kojima se, prema navodima koje je Pajković dala tužilaštvu, pojavljuju ona i Dejan Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i savetnik za bezbednost predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Nakon što je intimni sadržaj postao viralan, uslijedile su ostavke, međusobne optužbe, krivične prijave, ali i ozbiljne tvrdnje o pretnjama koje su, kako se navodi, upućivane čak i sa fiksnog telefona iz kabineta predsjednika države.

Dejan Vukšić, prijavio je Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) da na računima ima 299.817 evra i 1.521 američki dolar, prenosi Blic.

Sukob između dvoje doskorašnjih državnih funkcionera dodatno je eskalirao kada je Vukšić optužio Pajković za navodnu povezanost sa pripadnicima kavačkog klana, dok je ona izjavila da je njihov konflikt započeo nakon što je odbila njegov zahtjev da svjedoči u jednom postupku. U međuvremenu, podgoričko Osnovno državno tužilaštvo formiralo je više predmeta po njihovim međusobnim prijavama, a naloženo je i vještačenje spornih snimaka kako bi se utvrdilo ko se na njima zaista nalazi. Pajković tvrdi da je na snimcima Vukšić, dok on to demantuje, kao i optužbe da je upravo on plasirao sadržaj u javnost.