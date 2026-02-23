Skandalozna izjava hrvatskog ministra: Borci JNA bili fašisti

Potpredsjednik hrvatske Vlade i ministar branitelja Tomo Medved izjavio je danas da je koalicija na vlasti stabilna i da će situacija sa poslanikom Domovinskog pokret Josipom Dabrom, zbog kojeg je HSLS-ov Dario Hrebak zaprijetio izlaskom iz koalicije, biti riješena.

Medved je to rekao uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a. Koalicioni sastanak sazvan je za srijedu, a iz rukovodstvo HDZ-a već sada poručuju da je koalicija stabilna. Kao dokaz navode glasanje održano u petak u Hrvatskom saboru, kada je izabran novi ministar rada.

U međuvremenu teče rok od 30 dana koji je postavio HSLS-ov Dario Hrebak, a nekoliko dana kasnije i poslanik Dabro.

Hrebak predlaže premijeru prekomponovanje vladajuće većine bez Dabre, dok je Dabro poručio da je spreman da napusti psolaničku poziciju, ali pod uslovom da vladajuća većina donese zakon kojim bi se zabranili i sankcionisali komunistički, ali i simboli i slogani svih drugih totalitarnih režima.

"Šta se promijenilo od prošle sedmice? Koalicija je stabilna", rekao je Medved novinarima odgovarajući na pitanje o situaciji s Dabrom.

Tvrdi da će situacija vezana za poslanika Dabre biti riješena i da će u danima koji predstoje biti obavljeni razgovori s koalicionim partnerima.

"Ono što je važno, koalicija je stabilna, mogli ste to vidjeti u petak prilikom glasanja o povjerenju novome ministru. Nije dobro ni ono što je pokrenuo gospodin Dabro, ali niti reakcija koalicionog partnera Hrebaka. O svemu će se ozbiljno razgovarati", rekao je Medved.

Upitan da prokomentariše uslov poslanika Dabre da napusti Sabor, rekao je, Medved je poručio da je Vlada proteklih 10 godina jasno iznosila stav u pogledu osude totalitarnih režima.

"A ako se dobro sjećam, Dabro nije spominjao i tražio zabranu antifašizma, već da se pozivao na zabranu komunističkih simbola i slogana", rekao je Medved i dodao:

"U demokratskom društvu možemo razgovarati o svemu i razgovaraćemo o svemu sa svim koalicionim partnerima, ali sam zagovornik spuštanja tenzije. Ovo što se događa u javnom prostoru proteklih pola godina ne vodi ničemu, nema dana da se ne potencira nekakva snažna radikalizacija društva i poziv je svima da malo smanje tu svoju retoriku. Hrvatska je sigurna zemlja, koja je izgrađena na temeljima Domovinskog rata i koja i te kako prepoznaje prioritete koji su danas bitni za kvalitetu života naših ljudi. Držimo se tih tema", naglasio je zamjenik predsjednika HDZ-a.

Na konstataciju da nije iznio svoj stav o antifašizmu te na pitanje smatra li da je Vlada učinila dovoljno kako bi napravila jasnu distinkciju između antifašizma i komunizma, Medved je uzvratio pitanjem: "A šta činimo sve ovo vrijeme?"

"Pogledajmo naš Ustav, proučimo detaljno našu noviju istoriju i okolnosti stvaranja države. Hrvatski branitelji bili su antifašisti, borili smo se protiv fašizma. Što je bila tzv. Jugoslavenska armija u Domovinskom ratu nego fašisti. Posljedice zločina koji su činili i danas osjećamo, stoga je bespredmetno danas analizirati temelje na kojima počiva država, koji su potpuno jasni i naša Vlada čuva i gradi perspektivu države upravo na tim temeljima", rekao je Medved, prenio je HRT.