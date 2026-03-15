Logo
Large banner

Pjesma posvećena poginulom bratu Darka Lazića slama srce

Autor:

ATV

15.03.2026

22:41

Komentari:

0
Дарко и Драган Лазић
Foto: Instagram

Brat pjevača Darka Lazića, Dragan Lazić preminuo je 11.03. i iza sebe ostavio neutješnu suprugu Ivanu, ćerkice, majku Branku...

Pjevač se teško nosi sa tugom i tragedijom koja je zadesila njegovu porodicu a na društvenim mrežama kroz emotivne objave pokazuje koliko mu nedostaje brat s kojim je bio izuzetno blizak.

On je sada podijelio emotivnu pjesmu posvećenu njegovom bratu Draganu zbog čega je rasplakao sve.

Darko Lazić je slomljen zbog Draganove prerane smrti, a njihov kum je napisao pjesmu koju je pjevač podijelio na svom Instagramu.

"Ode mi, brate, bez pozdrava, bio si, Dragane, anđeo u svemu, čuvaće te Darko od zaborava, uze nam te Bog da služiš njemu. Tuga i bol ispuniše srce moje, između života i smrti linija je tanka, ostaše bez tebe djevojčice tvoje, supruga Ivana i naša majka Branka. Volio si život, prelijepo pjevao, volio pecanje, motori ti bili u duši... 32 godine o lijepom životu si snivao, greota, brate, smrt te prerano sruši. Drhte od tuge, za tobom sve pore, kako da nastavim kada boli jako, sa ocem našim Milanom si gore, voljeće vas dok živi vaš Darko. S tobom se otkinuo i dio mene, na mojoj duši su beskrajne rane, čuvaću te u srcu i sve uspomene i voljeti dok živim brate Dragane. Nedostajaćeš mi na životnoj cesti, jednog dana ćemo se opet sresti", glasili su stihovi pjesme.

"Ova pjesma naš je oproštaj", pisalo je u opisu uz emotikone slomljenog srca.

Inače, Darko se trudi da utjehu pronađe u porodici i prijateljima, a u nedjelju je podijelio trenutke sa najmilijima i pokazao kako provodi vrijeme sa kćerkom.

Podsjetimo, Dragan je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Vladimircima kada se motocikl kojim je on upravljao sudario sa putničkim vozilom koje mu je presjeklo put. Dragan je podlegao povredama na putu ka bolnici.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

02

22

41

22

27

22

21

22

16

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner