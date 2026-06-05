Preminuo Miloš Pribić

Miloš Pribić dugogodišnji radnik RTRS-a preminuo je danas u Karlovcu u 81. godini.

Rođen je u Zagorju, opština Karlovac. Osnovnu školu završio je u Vojniću, a Gimnaziju u Karlovcu. Studirao je na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu.

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Radio je kao novinar i urednik Karlovačkog tjednika i postao glavni i odgovorni urednik, novine zapaženog tiraža.

Zbog razmimoilaženja sa uređivačkim principima, napušta ove novine i prelazi za dopisnika beogradske Borbe, a potom u dopisništvo televizije Zagreb u Karlovcu. Početkom građanskog rata u SFRJ odlazi na Kordun gdje se angažuje u pres službi Kordunaškog korpusa.

Uporedo radi za televiziju Beograd i televiziju Banjaluka čije ga rukovodstvo poziva da pređe u ovu medijsku kuću.

Od juna 1993. godine Pribić je Radio na televiziji Banjaluka,a a kasnije Srpskoj radio-televiziji gdje je obavljao novinarske, uredničke i rukovodeće funkcije.

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Kao samostalni urednik i komentator potpisivao se iza zapaženih emisija i drugih novinarskih formi.

Radio je i za Glas Srpske i druge srpske medije, a jedno vrijeme u Direkciji za privatizaciju Republike Srpske.

Odlikovan je Medaljom zasluga za narod Republike Srpske.