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Situacija za srčani: Izvučeni Loto brojevi u 45. kolu

Autor:

ATV
05.06.2026 20:13

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Лото / Лутрија
Foto: ATV

U petak, 5. juna, izvučeni su brojevi igre Loto koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna Lutrija Srbije.

Kombinacija koja je izvučena glasi 23, 1, 29, 10, 8, 6 i 28.

Glavna premija od 600 hiljada maraka nije izvučena, ali je četvoro igrača dobilo šestice vrijedne po skoro 12.000 maraka.

Loto plus

Izvučena je i Loto plus kombinacija u kojoj su igrači imali priliku da osvoje čak 5 miliona i 80 hiljada maraka.

U ovoj igri su izvučeni brojevi 11, 31, 23, 34, 2, 26 i 18.

Ni u ovoj igri niko od igrača nije uplatio dobitnu kombinaciju.

Ipak, jedan od njih je doživio situaciju koja je, može se reći, za srčani udar. Njemu je falio broj 12 da osvoji milione, ali je nažalost bubanj izbacio broj 18.

Džoker

Džoker broj bio je vrijedan izuzetno velikih 900 hiada konvertibilnih maraka.

Kombinacija u ovom kolu je glasila 480644, ali ni ona nikome nije donijela glavnu premiju.

Naredno kolo na redu je u utorak, 9. juna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Loto

Lutrija Republike Srpske

Državna Lutrija Srbije

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