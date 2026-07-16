Sahranjen otac Branislava Borenovića, ispraćaju prisustvovao i Dodik

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci je danas sahranjen Miroslav Borenović, otac Branislava Borenovića, poslanika PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Posljednjem ispraćaju Miroslava Borenovića na banjalučkom groblju Rebrovac prisustvovali su članovi porodice, rodbina, predsjednik Milorad Dodik, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević i poslanici PDP-a.
Miroslav Borenović preminuo je 14. jula, a vijest o njegovoj smrti objavio je Branislav Borenović na društvenim mrežama, prenosi Srna
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