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Sahranjen otac Branislava Borenovića, ispraćaju prisustvovao i Dodik

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 14:20

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Сахрана Мирослава Бореновића присуствује и Додик
Foto: Srna

U Banjaluci je danas sahranjen Miroslav Borenović, otac Branislava Borenovića, poslanika PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Posljednjem ispraćaju Miroslava Borenovića na banjalučkom groblju Rebrovac prisustvovali su članovi porodice, rodbina, predsjednik Milorad Dodik, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević i poslanici PDP-a.

Miroslav Borenović preminuo je 14. jula, a vijest o njegovoj smrti objavio je Branislav Borenović na društvenim mrežama, prenosi Srna

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Tagovi :

Milorad Dodik

Branislav Borenović

sahrana

Rebrovac

Groblje

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