Utvrđen program ovogodišnje manifestacije „61. Kočićev zbor“

Druga sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje manifestacije „61. Kočićev zbor“ na kojoj je usvojen program i finansijski plan ovogodišnje manifestacije održana je danas u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci.

Svečano otvaranje manifestacije „61. Kočićev zbor“ biće upriličeno u četvrtak, 27. avgusta, u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Istog dana, u Beogradu će polaganjem vijenaca na grob Petra Kočića i održavanjem tradicionalne manifestacije „Kočićevo veče“ biti odata počast velikom srpskom književniku, čime će i u glavnom gradu Srbije svečano započeti program ovogodišnjeg Kočićevog zbora.

Ovogodišnji program donosi bogat i raznovrstan kulturno-umjetnički sadržaj, koji obuhvata književne večeri, izložbe, pozorišne i muzičke programe, radionice i druge sadržaje posvećene životu, djelu i trajnom kulturnom nasljeđu velikog srpskog književnika Petra Kočića.

Svečana akademija biće održana u subotu, 29. avgusta, sa početkom u 20.00 časova, na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Tom prilikom biće uručena „Kočićeva nagrada“, jedno od najznačajnijih književnih priznanja koje se dodjeljuje za izuzetan doprinos srpskoj književnosti i očuvanju Kočićevog književnog i duhovnog nasljeđa, kao i nagrada „Zmijanjče“, namijenjena najuspješnijim mladim stvaraocima.

Centralni program manifestacije biće održan u nedjelju, 30. avgusta, na zborištu u Stričićima. Uz bogat kulturno-umjetnički program, besjedu će održati dobitnik Kočićeve nagrade, a prisutnima će se obratiti zvaničnici Republike Srpske i Republike Srbije.

Istog dana, na zborištu u Stričićima, biće održana i tradicionalna manifestacije „Bodljavina bikova“ za nagradu „Jablan“, jednog od najprepoznatljivijih i najposjećenijih događaja Kočićevog zbora, koji predstavlja autentičan dio narodne tradicije Zmijanja i čuva običaje ovog kraja.

Manifestacija „61. Kočićev zbor“, koja će trajati od 27. do 30. avgusta, biće održana na više lokacija – u Banjoj Luci, Beogradu, Stričićima, Gomionici i Jelićki.