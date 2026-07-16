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Poslagali ih u gepek: Hapšenje u BIH zbog krijumčarenja migranata

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ATV redakcija
16.07.2026 15:16

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Мигранти пронађени у Ливну
Foto: Ustupljena fotografija

Pripadnici Jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine Kamensko 15. jula 2026. godine lišili su slobode dvojicu državljana Gruzije nakon što su otkriveni u krijumčarenju pet stranih državljana.

Radi se o četiri osobe bez identifikacionih dokumenata, koje su u upitnicima za migrante izjavile da dolaze iz Bangladeša i Pakistana, te jednom državljaninu Republike Turske.

Krijumčarenje je otkriveno u graničnom pojasu na području Livna prilikom kontrole putničkog motornog vozila Džip, njemačkih nacionalnih oznaka.

Uz navedeno, 13. jula 2026. zajednička kontrola pripadnika Jedinice GPBiH Gorica i Stanice granične policije Imotski Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske spriječila je krijumčarenje sedam državljana Republike Turske u graničnom pojasu na području opštine Grude.

U vezu s ovim krijumčarenjem dovode se dvojica državljana Republike Turske koji su strane državljane krijumčarili u vozilima Citroen i BMW bh. nacionalnih oznaka.

Zbog postojanja osnova sumnje da su, u ova dva odvojena slučaja, počinjena krivična djela krijumčarenje osoba, o događaju su obaviješteni dežurni tužioci Tužilaštva BiH, prema čijim su nalozima četvorica osumnjičenih uhapšena i privremeno oduzeti dokazni materijali. Uz izvještaje o počinjenim krivičnim djelima krijumčarenje osoba predati su postupajućim tužiocima Tužilaštva BiH.

O događaju su obaviješteni i pripadnici Službe za poslove sa strancima BiH. Takođe, podršku u realizaciji ovih aktivnosti pružile su Policijska uprava Livno i Policijska uprava Posušje.

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Migranti

krijumčarenje migratana

Livno

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