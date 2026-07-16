Loše vijesti za ljubitelje H&M-a: Zatvara se 170 prodavnica

Švedska modna kompanija H&M saopštila je u polugodišnjem izvještaju da će ove godine zatvoriti 170 fizičkih prodavnica širom svijeta kako bi prilagodila svoj biznis aktuelnim tržišnim uslovima, dok istovremeno najavljuje otvaranje oko 90 novih lokacija.

H&M je naveo u izvještaju da je u godišnjem periodu do 31. maja već smanjio broj svojih prodavnica za 128 maloprodajnih objekata, sa 4.166 na 4.038 radnji, što predstavlja smanjenje za tri odsto.

Najveći broj zatvaranja zabilježen je na tržištima Azije, Okeanije i Afrike, gd‌je je ugašeno 97 prodavnica.

U zapadnoj Evropi zatvoreno je 20 lokala, u nordijskim zemljama 17, dok su u istočnoj Evropi zatvorene još četiri prodavnice, prenosi Miror.

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Pored zatvaranja samih objekata, H&M je sproveo i gašenje pojedinih brendova unutar grupe, tako su u proteklom periodu trajno zatvorene sve preostale prodavnice brenda Monki, koji je integrisan u srodni brend Vikdej (Weekday).

Švedska firma navodi da kontinuirano procenjuje svoju mrežu prodavnica kako bi odgovorila na potrebe kupaca i ponudila bolje iskustvo kupovine, kako u fizičkim objektima tako i putem interneta.

H&M se suočava sa izazovima kao što su porast onlajn trgovine i nastup kineskih platformi kao što su Temu i Aliekspres dok istovremeno pokušava da smanji troškove poslovanja, dodaje britanski list.