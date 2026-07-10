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Feng šui se seli u prošlost: Svi su poludjeli za fusui metodom za dom

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 07:43

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Фенг шуи се сели у прошлост: Сви су полудјели за фусуи методом за дом
Foto: Envato/dit26978

Dom odavno nije samo mjesto za spavanje i provođenje slobodnog vremena. On predstavlja utočište od svakodnevne užurbanosti, prostor u kojem želimo da se opustimo, obnovimo energiju i osjećamo prijatno.

Upravo zbog toga sve više pažnje privlače filozofije uređenja koje naglašavaju povezanost životnog prostora i unutrašnjeg mira. Nakon dobro poznatog feng šuija, posljednjih godina sve više se govori o fusuiju, japanskom pristupu ovoj filozofiji koji podstiče sklad bez komplikovanih pravila, poboljšava produktivnost i čuva vaš kućni budžet.

Šta zapravo predstavlja fusui?

Kada bi vas neko pitao šta je fusui, najjednostavniji odgovor bio bi – kineski feng šui na japanski način.

Iako se najčešće opisuje kao japanska verzija feng šuija, ova filozofija ima nešto drugačiji fokus. Umjesto preciznih pravila o rasporedu namještaja i simbolima koji privlače pozitivnu, odnosno odbijaju negativnu energiju, fusui se zasniva na ideji da dom treba da bude jednostavan, prijatan i maksimalno prilagođen ljudima koji u njemu žive. Drugim riječima, cilj nije savršeno uređen enterijer iz kataloga, već prostor u kojem ćete se osjećati spokojno i rasterećeno.

Četiri osnovna principa japanskog trenda

Da biste ubacili fusui energiju u svoj dom, nisu vam potrebne skupe investicije ni dizajneri enterijera. Dovoljno je da ispratite nekoliko jednostavnih koraka:

Manje stvari donosi više mira: Jedan od osnovnih principa jeste oslobađanje od viška stvari. To ne znači da treba da živite u potpuno praznom stanu, već da sačuvate samo ono što koristite ili vam zaista pričinjava zadovoljstvo. Prepune police i predmeti koji godinama skupljaju prašinu stvaraju podsvjesni osjećaj nereda. Kada uklonite višak, prostor postaje pregledniji, a svakodnevni život jednostavniji.

Birajte umirujuće nijanse: U okviru ove filozofije prednost imaju neutralne i prirodne boje, poput bež, sive, bijele, maslinastozelene i toplih zemljanih tonova. One stvaraju opušteniju atmosferu i manje opterećuju čula. Jarke boje su poželjne, ali isključivo kroz detalje poput jastuka, slika ili dekorativnih elemenata.

Prirodni materijali mijenjaju utisak: U fusuiju se veliki značaj pridaje unošenju prirodnih elemenata. Materijali poput drveta, kamena, keramike, lana, pamuka i bambusa doprinose stvaranju toplijeg ambijenta. Nekoliko pažljivo odabranih detalja, poput sobne biljke ili lanenih zavjesa, sasvim je dovoljno. Podjednako važnu ulogu ima i prirodna svjetlost, pa će otvoreni prozori i što više dnevnog osvjetljenja donijeti osjećaj svježine.

Svaka prostorija ima svoju energiju: Ova metoda podstiče da razmišljamo o tome kako se osjećamo u prostoru, a ne samo kako on izgleda. Spavaća soba treba da podstiče odmor, dnevni boravak druženje, a radni kutak koncentraciju. Ako neka prostorija izaziva napetost, često je dovoljno samo da promijenite raspored namještaja, uklonite nekoliko predmeta ili unesete toplije osvjetljenje, prenosi Kurir.

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