Iranci spremaju atentat na Trampa: Pojavile se uznemirujuće tvrdnje

Izrael je podijelio sa SAD obavještajne podatke koji, navodno, ukazuju na planove Iranaca da izvrše atentat na američkog predsjednika Donalda Trampa, javio je "Volstrit žurnal", pozivajući se na neimenovane obaviještene izvore.

Tramp je juče izjavio da je vjerovatnoća da se izvrši atentat na njega tokom ovog mandata 5,2 odsto, te da je on "meta broj jedan" za Iran.

Iz Ambasade Izraela u SAD nisu željeli da komentarišu navode izvora, a iz Misije Irana pri UN nisu odgovorili na zahtjev "Volstrit žurnala" za komentar.

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SAD su u noći između utorka i srijede, 7. i 8. jula, izvršile nove napade na Iran, nakon što je iranska vojska gađala tri tankera. Iranska vojska je nakon toga izvršila napade na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu, prenosi "Srna".