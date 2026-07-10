Logo

Iranci spremaju atentat na Trampa: Pojavile se uznemirujuće tvrdnje

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 08:29

Komentari:

0
Иранци спремају атентат на Трампа: Појавиле се узнемирујуће тврдње
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Izrael je podijelio sa SAD obavještajne podatke koji, navodno, ukazuju na planove Iranaca da izvrše atentat na američkog predsjednika Donalda Trampa, javio je "Volstrit žurnal", pozivajući se na neimenovane obaviještene izvore.

Tramp je juče izjavio da je vjerovatnoća da se izvrši atentat na njega tokom ovog mandata 5,2 odsto, te da je on "meta broj jedan" za Iran.

Iz Ambasade Izraela u SAD nisu željeli da komentarišu navode izvora, a iz Misije Irana pri UN nisu odgovorili na zahtjev "Volstrit žurnala" za komentar.

Ђани Инфантино

Fudbal

Traži se istraga protiv Đanija Infantina

SAD su u noći između utorka i srijede, 7. i 8. jula, izvršile nove napade na Iran, nakon što je iranska vojska gađala tri tankera. Iranska vojska je nakon toga izvršila napade na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu, prenosi "Srna".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Iran vijesti

Iran najnovije vijesti

Komentari (0)

Više iz rubrike

Британски ISAR (Међународна потрага и спасавање) фотографисани су у Карабаљеди, Ла Гваира, Венецуела, у уторак, 30. јуна 2026. године, након два снажна земљотреса.

Svijet

Katastrofa u Venecueli: I dalje raste broj poginulih

2 h

0
turističke destinacije za ljeto 2026

Svijet

Muhamed osvaja Englesku: Kraljevska imena sve manje popularna

2 h

0
Човек држи иранску заставу док камион са ковчезима убијеног иранског врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија и чланова његове породице пролази кроз ожалошћене током погребне поворке у Техерану, Иран, у понејдељак, 6. јула 2026.

Svijet

Četiri mjeseca nakon smrti pokopan Ali Hamnei

2 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

Porodica iz BiH povrijeđena nakon dvostrukog prevrtanja u Austriji

3 h

0

  • Najnovije

10

37

Šest zastrelina, osam prostrelina: Objavljeni detalji ubistva Nešovića

10

36

Tragedija poslije pobjede Francuske na Mundijalu

10

32

Hrabri haski skočio na medvjeda i spasio dječaka

10

22

Opština u Srpskoj poklanja steone junice

10

21

Traktor i krave su moj san: Haland želi život na farmi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima