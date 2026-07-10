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Katastrofa u Venecueli: I dalje raste broj poginulih

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 08:12

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Британски ISAR (Међународна потрага и спасавање) фотографисани су у Карабаљеди, Ла Гваира, Венецуела, у уторак, 30. јуна 2026. године, након два снажна земљотреса.
Foto: Tanjug/Miguel Medina/Pool Photo via AP

Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 3.889, saopštio je predsjednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez.

On je na "Telegramu" napisao da je povrijeđeno 16.740 ljudi, te da je spaseno njih 6.462.

Prema najnovijim podacima, 17.907 ljudi ostalo je bez krova nad glavom, a pomoć su dobile 86.794 porodice.

Ukupno 16.891 lice smješteno je u 89 privremenih skloništa.

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Zemljotres Venecuela

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