Folksvagen zaposlio stado ovaca, evo šta im je posao

Njemački gigant Folksvagen ima neobične nove “radnike” u jednoj od svojih evropskih fabrika. Riječ je o stadu od 100 ovaca koje pasu travu na prostoru velike solarne farme u Poznanju, u Poljskoj.

Ova specifična solarna farma obezbjeđuje čistu energiju za Folksvagenovu proizvodnu fabriku u ovom gradu, a ovce su sada kompletno zamijenile tradicionalne kosilice za travu i istovremeno postale ključni dio jednog šireg naučnog istraživanja.

Spoj poljoprivrede i zelene energije

Ovdje je zapravo riječ o inovativnom projektu agrivoltaike – konceptu u kojem se na istom prostoru savršeno kombinuju proizvodnja električne energije i poljoprivreda.

Naučnici sa Univerziteta prirodnih nauka u Poznanju budno prate ovaj eksperiment kako bi utvrdili na koji način prirodna ispaša utiče na:

Dobrobit i zdravlje samih životinja,

Očuvanje lokalnog biodiverziteta,

Kvalitet zemljišta i vegetaciju,

Mikroklimu na samoj lokaciji solarnih panela.

Iz Folksvagena ponosno poručuju da njihova solarna farma danas ne proizvodi samo zelenu energiju, već direktno doprinosi lokalnoj poljoprivredi, razvoju nauke i očuvanju prirode.

Dvostruka upotreba zemljišta kao budućnost

Agrivoltaika postaje sve zanimljivija globalnom energetskom sektoru jer omogućava veoma efikasnu, dvostruku upotrebu zemljišta.

Iako su se do sada pod solarnim panelima najčešće uzgajale različite poljoprivredne kulture, ovaj najnoviji Folksvagenov primjer iz Poljske jasno pokazuje da i stoka može biti ravnopravan i izuzetno koristan dio ovog održivog ekološkog modela, piše Buka.