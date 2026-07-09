Veliki šok na testu: Da li više troši legendarni Golf 1 ili Golf 8?

Strogi ekološki propisi, hibridna tehnologija i napredak u dizajnu motora stalno nas uvjeravaju kako su današnji automobili na samom vrhuncu efikasnosti.

Međutim, iako je to u teoriji tačno, jedno veliko testiranje u realnim uslovima otkrilo je nevjerovatnu činjenicu – klasični modeli iz prošlog vijeka u stvarnosti su toliko štedljivi da su nadmašili svoje moderne nasljednike.

Rezultati velikog uporednog testa potpuno su iznenadili i same stručnjake te pokrenuli lavinu oštrih rasprava među vozačima širom Balkana.

Golf "jedinica" protiv Golfa 8: Ko je kralj štednje?

Poznati njemački automobilski magazin Auto Bild izmjerio je stvarnu potrošnju čak 110 oldtajmera na lokalnim putevima i auto-putevima, a krajnji ishodi ruše moderne ekološke mitove. Čak 12 vremešnih automobila zabilježilo je potrošnju manju od 6 litara na 100 kilometara, dok je apsolutni pobjednik testa postao kultni Folksvagen Golf 1 sa dizel motorom od 54 konjske snage.

Zahvaljujući težini od svega 851 kilograma, prva generacija legendarnog kompakta ostvarila je prosječnu potrošnju od nevjerovatnih 3,9 litara dizela. Sa druge strane, njegov moderni nasljednik na istoj ruti, Golf 8 2.0 TDI, troši 4,3 litra.

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Ipak, povratak u prošlost ima svoju cijenu. Tokom vožnje stari Golf je ispuštao oblake čađi, a sirove vibracije motora prenosile su se kroz cijelu kabinu, što je po današnjim standardima nezamislivo. Moderni Golf je teži za gotovo pola tone, ali sva ta dodatna masa odlazi na vrhunsku bezbjednosnu opremu, vazdušne jastuke i zonu gužvanja koja u sudarima spašava živote.

Stari "Fićo" nadmašio moderni hibrid, Trabant zadivio

Slično iznenađenje dogodilo se i u kategoriji benzinaca. Klasični Fiat 500 osvojio je titulu najštedljivijeg sa potrošnjom od 4,8 litara na 100 kilometara. Time je nadmašio novi Fiat 500 Hibrid, koji je na istom testu trošio 5,2 litra. I ovdje ulogu igra snaga - stari model razvija tek 18 konjskih snaga, dok moderni hibrid ima daleko upotrebljivijih 65 KS i neuporedivo je sigurniji, prenosi Jabuka.tv.

Da lagana karoserija i jednostavna mehanika čine čuda, potvrdili su i drugi kultni modeli na ovom velikom ispitivanju: