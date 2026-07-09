Nova pravila oko tehničkih pregleda automobila

Poslanici u Evropskom parlamentu usvojili su nacrt stajališta o novim pravilima koja bi trebala stupiti na snagu, a tiču se obavljanja tehničkog pregleda automobila.

Nova pravila dopuštala bi da se tehnički pregled automobila obavi i u drugoj državi članici EU-a, koja nije država njegove registracije. Vozači bi tada dobili privremenu EU potvrdu o ispravnosti vozila koja bi važila šest mjeseci, dok bi se sljedeći pregled morao obaviti u državi članici u kojoj je vozilo registrovano.

Ono što se predlaže je i periodični pregled sistema pomoći vozačima kao što su provjera zračnih jastuka i automatskog kočenje u nuždi.

Ekonomija Plata preko 2.000 evra: Ovo je najplaćeniji posao u Hrvatskoj

Prema najavama, trebale bi se pregledavati i određene stavke relevantne za električne automobile i hibride.

Jedno od važnijih novih pravila ticaće se suzbijanja prijevara i manipulacije brojačem kilometara na tržištu rabljenih automobila.

Naime, poslanici podupiru novi zahtjev da servisne radionice bilježe stanje kilometraže automobila i kombija te da proizvođači unose podatke iz povezanih vozila u nacionalnu bazu podataka, prenosi Našabujština.