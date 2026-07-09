Stroga pravila u EU na snazi: Svaki novi auto od sada prati vozača

Kupovina novog automobila od sada donosi još jednu veliku promjenu na koju će se vozači morati navići.

Nova evropska pravila propisuju obavezne bezbjednosne sisteme u vozilima, a među njima je i tehnologija koja detaljno prati pažnju vozača te ga zvučno upozorava ako predugo skrene pogled sa puta.

Od 7. jula svi novi putnički automobili i laka komercijalna vozila koji se prvi put registruju u državama Evropske unije moraju biti opremljeni ovim novim sigurnosnim sistemima. Među njima je tehnologija koja je izazvala najviše pažnje i javnih rasprava - specijalna kamera usmjerena direktno u lice vozača.

Riječ je o sistemu Edvansed drajver distrakšn vorning (ADDV), odnosno naprednom sistemu za upozoravanje na ometanje vozača. Njegov zadatak je da prepozna trenutke kada vozač predugo skrenje pogled sa puta ili pokazuje jasne znakove nepažnje i umora, te da ga pravovremeno upozori zvučnim ili vizuelnim signalom na instrument tabli.

Kako sistem tačno radi?

ADDV sistem koristi sofisticiranu infracrvenu kameru smještenu u unutrašnjosti vozila, najčešće iza upravljača (na stubu volana) ili u blizini unutrašnjeg retrovizora. Sistem u realnom vremenu prati smjer pogleda, položaj glave, učestalost treptanja i druge pokazatelje koji ukazuju na to da li vozač obraća pažnju na saobraćaj.

Reakcija na telefon: Ako vozač nekoliko sekundi neprekidno gleda u mobilni telefon, multimedijalni ekran ili na bilo koje drugo mjesto umjesto u put ispred sebe, automobil će se odmah oglasiti.

Bez kažnjavanja

Cilj ovog sistema nije kažnjavanje ili prijavljivanje vozača, već isključivo sprečavanje teških saobraćajnih nesreća uzrokovanih trenutnom dekoncentracijom.

Nema snimanja ni čuvanja podataka

Iako je upravo ugradnja kamere izazvala veliku zabrinutost zbog zaštite privatnosti, evropska pravila striktno propisuju da se sistem koristi isključivo za trenutnu procjenu pažnje. Kamera nije zamišljena kao uređaj za snimanje, niti postoji opcija čuvanja i prenošenja video-snimaka vožnje. Sistem samo analizira ponašanje u stvarnom vremenu, bez memorisanja podataka.

Pored kamera, nova evropska pravila donose još nekoliko obaveznih tehnologija za sve novoregistrirovane automobile:

Poboljšani sistem automatskog kočenja koji znatno bolje prepoznaje pješake i bicikliste na putu.

Unaprijeđena zaštita pješaka prilikom eventualnog sudara (zona gužvanja prednjeg dijela vozila).

Bolja preglednost iz samog vozila i novi, stroži zahtjevi za bezbjednost guma.

Važno je naglasiti da se ova obaveza odnosi isključivo na potpuno nova vozila koja se prvi put registruju nakon stupanja ovih pravila na snagu. Vlasnici polovnih i već registrovanih automobila neće morati naknadno da ugrađuju ove sisteme niti će imati bilo kakve dodatne troškove. Evropska komisija očekuje da će ove mjere dugoročno spasiti veliki broj života na putevima širom Evrope, prenosi Tportal.