Logo

Prevaren pa uhapšen: Preko Fejsbuka pokušao kupiti vozačku

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 07:36

Komentari:

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Jedan je mladi Koprivničanac (28) došao na izrazito glupu ideju da bi krivotvorenu vozačku dozvolu mogao kupiti preko društvene mreže, a kada je shvatio da je prevaren, slučaj je prijavio policiji, ali on je završio na sudu.

Ovih je dana 28-godišnjak i osuđen uslovno jer je pokušao nabaviti lažnu vozačku dozvolu preko Fejsbuk Mesendžer, a ostao je i bez novca i bez krivotvorenog dokumenta.

Prema nepravosnažnoj presudi Opštinskog suda u Koprivnici, 28-godišnjak je tijekom razdoblja od srpnja do rujna 2022. godine preko Mesendžera stupio u kontakt s nepoznatom osobom kako bi za novčanu naknadu pribavio krivotvorenu vozačku dozvolu.

Na taj se potez odlučio iako je znao da nema pravo na izdavanje vozačke dozvole jer nikada nije položio vozački ispit.

Prema presudi, s nepoznatom osobom dogovorio je izradu lažne vozačke dozvole te je u dva navrata uplatio ukupno 739,66 eura na račun osobe čiji su inicijali navedeni u spisu.

Полиција Србија

Srbija

Upucan Sandokan, pogođen sa više hitaca

Ali kako naručeni dokument nikada nije dobio, ovaj je genijalac nepoznatog počinitelja policiji prijavio zbog prevare, vjerojatno i ne razmišljajući da je on sam pokušao počiniti krivično djelo krivotvorenja isprave.

Sud je zaključio da je poduzeo radnje koje su neposredno prethodile počinjenju kaznenog djela krivotvorenja isprave u pokušaju, odnosno da je s namjerom pokušao pribaviti lažnu javnu ispravu kako bi je koristio kao pravu.

Za to krivično djelo izrečena mu je kazna zatvora od šest mjeseci, no primijenjena je uslovna osuda i kazna se neće izvršiti ako u roku od jedne godine ne počini novo krivično djelo, prenosi Podravski.hr.

Лисице на рукама

Hronika

Vezao i pretukao baku (88), pa pao u BiH

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vozačka dozvola

Hrvatska

prevara

hapšenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Вода

Region

Haos u Zagrebu: U bazenima otkrivena bakterija legionela

3 h

0
Упокојио се монах Јелисеј

Region

Upokojio se monah Jelisej

12 h

0
Море

Region

Morsko stvorenje prestravilo kupače na poznatom ljetovalištu: Upućen hitan apel

19 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Uhapšena trojica Hrvata: Brutalno pretukli dvojicu državljana Srbije

21 h

0

  • Najnovije

10

48

Ovo su iznosi uvećanih penzija: Vlada Srpske definitivno odlučila

10

47

Ružičić i Puhovac dogovorili: Škola plivanja ponovo u Jezeru

10

42

Iran napao američke baze, sirene odjeknule u više država

10

34

Upucan u pucnjavi: Ko je Milan Ostojić Sandokan?

10

28

Godinama je krišom ubijala bebe, a jedna bilješka ledi krv: Ja sam zlo...

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima