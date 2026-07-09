Isplivao snimak brutalne tuče tokom utakmice na Svjetskom prvenstvu

Autor:ATV redakcija
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Argentina je poslije velikog preokreta pobijedila rezultatom 3:2, a njeni navijači su ušli u sukob sa navijačima Kolumbije.
Do tuče je došlo u fan zoni i mjestu gdje navijači zajedno mogu da gledaju utakmice.
Kolumbijci su čekali utakmicu svoje ekipe protiv Švajcarske koja je odigrana nakon meča Argentina - Egipat, a u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva su se ukrstila ova dva para.
Dakle, pri rezultatu 2:0 za Egipat, navijači iz Kolumbije su bili i te kako zadovoljni, ali je onda uslijedio preokret i tada je došlo do sukoba.
Argentinci su sada postali ti koji provociraju, a sve je ubrzo prešlo u brutalnu tuču.
Na kraju, Kolumbija je izgubila od Švajcarske na penale, pa će aktuelni prvak svijeta u četvrtfinalu igrati protiv evropske selekcije.
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