Isplivao snimak brutalne tuče tokom utakmice na Svjetskom prvenstvu

Argentina je poslije velikog preokreta pobijedila rezultatom 3:2, a njeni navijači su ušli u sukob sa navijačima Kolumbije.

Do tuče je došlo u fan zoni i mjestu gdje navijači zajedno mogu da gledaju utakmice.

Kolumbijci su čekali utakmicu svoje ekipe protiv Švajcarske koja je odigrana nakon meča Argentina - Egipat, a u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva su se ukrstila ova dva para.

Dakle, pri rezultatu 2:0 za Egipat, navijači iz Kolumbije su bili i te kako zadovoljni, ali je onda uslijedio preokret i tada je došlo do sukoba.

Argentinci su sada postali ti koji provociraju, a sve je ubrzo prešlo u brutalnu tuču.

Na kraju, Kolumbija je izgubila od Švajcarske na penale, pa će aktuelni prvak svijeta u četvrtfinalu igrati protiv evropske selekcije.

(Kurir)