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Isplivao snimak brutalne tuče tokom utakmice na Svjetskom prvenstvu

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 08:22

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Туча навијача Аргентине и Колумбије
Foto: Screenshot

Argentina je poslije velikog preokreta pobijedila rezultatom 3:2, a njeni navijači su ušli u sukob sa navijačima Kolumbije.

Do tuče je došlo u fan zoni i mjestu gdje navijači zajedno mogu da gledaju utakmice.

Kolumbijci su čekali utakmicu svoje ekipe protiv Švajcarske koja je odigrana nakon meča Argentina - Egipat, a u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva su se ukrstila ova dva para.

Dakle, pri rezultatu 2:0 za Egipat, navijači iz Kolumbije su bili i te kako zadovoljni, ali je onda uslijedio preokret i tada je došlo do sukoba.

Argentinci su sada postali ti koji provociraju, a sve je ubrzo prešlo u brutalnu tuču.

Na kraju, Kolumbija je izgubila od Švajcarske na penale, pa će aktuelni prvak svijeta u četvrtfinalu igrati protiv evropske selekcije.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Tuča navijača

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