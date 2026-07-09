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Hrvatski medij o izbornim tehnologijama u BiH: Ogromna mogućnost manipulacija

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 09:11

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Хрватски медиј о изборним технологијама у БиХ: Огромна могућност манипулација
Foto: ATV

Nove izborne tehnologije biračima u BiH na opštim izborima donijeće listić na kojem će biti nazivi stranaka i brojevi, a drugi sa imenima stranačkih kandidata zbog čega se teško može govoriti o jasnom, jednostavnom i transparentnom izboru, piše zagrebački "Večernji list" izdanje za BiH.

"Birač bi, umjesto da pred sobom ima jasan listić sa imenima kandidata, morao upoređivati jedan papir sa drugim, pamtiti ili prepisivati brojeve, povezivati ih sa strankama i tek onda pokušati pravilno označiti preferenciju", ističe se u tekstu i upozorava da je mogućnost greške, pa i manipulacija u tom slučaju ogromna.

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Navodeći da model koji se uvodi u BiH više podsjeća na izborne eksperimente iz banana-republika nego na ozbiljan preferencijalni sistem glasanja, "Večernji list" ukazuje da su slična rješenja primijenjena u Papua Novoj Gvineji ili 1994. godine u Južnoafričkoj Republici.

"Ono što je tamo možda bilo tehničko ili prelazno rješenje u BiH pokušava se predstaviti kao modernizacije izbornog procesa", ističe list, prenosi "Srna".

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Iako je imala 17 miliona KM skuplju ponudu na tenderu je nabavka novih izbornih tehnologija povjerena kompaniji "Smartmatik" koja se u SAD procesuira zbog korupcione afere, a provjerava se i niz prijava širom svijeta.

"Prilikom priprema za izbore u BiH ustanovljeno je da su na formatu izbornog listića koji treba prolaziti kroz skenere, koji u suštini broje glasove, presitna slova, zbog čega se pristupilo uvođenju rješenja sa odvojenim listićima sa imenima stranaka i onima sa imenima kandidata", navodi "Večernji list".

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Parlamentarni izbori

Izbori 2026

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