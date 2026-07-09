Logo

Minić i Ostojić posjetili spomen-sobu u Nevesinju

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 09:46

Komentari:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић у посјети спомен-соби у Невесињу
Foto: ATV

Obilsakom spomen-sobe u Nevesinju, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić započeli su posjetu ovoj opštini.

Minića i Ostojića dočekao je predsjednik Boračke organizacije Nevesinja Siniša Šipovac.

U nastavku posjete, Minić i Ostojić trebalo bi da razgovaraju sa djecom poginulih boraca.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Radan Ostojić

Nevesinje

Nevesinjska puška

Komentari (0)

Pročitajte više

Поглед на поплављене низводне области резервоара Лиулан након што је пробијен због јаких киша у Хенгџоу, град Нанинг, јужнокинески аутономни регион Гуангки Зхуанг у понедељак, 6. јула 2026.

Svijet

Užas tokom poplava u Kini: Bujica odnijela farmu zmija

1 h

0
Сателит лети изнад планете Земље.

Nauka i tehnologija

Satelitski internet Ilona Maska stiže u BiH: Kome će Starlink biti najkorisniji?

1 h

0
Противградна заштита Српске ракетирала без одмора

Društvo

Protivgradna zaštita Srpske raketirala bez odmora

1 h

0
Цивилна заштита интервенисала због зоље

Društvo

Civilna zaštita intervenisala zbog zolje

1 h

0

Više iz rubrike

Полицијски службеници Полицијске управе Градишка уручили су новчану помоћ и основне животне намирнице Дијани Ћулибрк из Градишке, самохраној мајци троје дјеце.

Gradovi i opštine

Humanost na djelu: Policajci iz Gradiške pomogli samohranoj majci troje djece

1 h

0
Источно Сарајево: На више локација постављени плакати "Не БиХ у НАТО"

Gradovi i opštine

Istočno Sarajevo: Na više lokacija postavljeni plakati "Ne BiH u NATO"

17 h

1
Запаљене свијеће горе

Gradovi i opštine

Ovo mjesto krije imena 1.560 srpskih žrtava: Porodice i dalje traže pravdu

21 h

0
Скупштина општине Вишеград

Gradovi i opštine

"Otvaram raspravu, zatvaram je, ko je za, svi, niko protiv": Apsolutna većina u SO Višegrad

1 d

0

  • Najnovije

10

48

Ovo su iznosi uvećanih penzija: Vlada Srpske definitivno odlučila

10

47

Ružičić i Puhovac dogovorili: Škola plivanja ponovo u Jezeru

10

42

Iran napao američke baze, sirene odjeknule u više država

10

34

Upucan u pucnjavi: Ko je Milan Ostojić Sandokan?

10

28

Godinama je krišom ubijala bebe, a jedna bilješka ledi krv: Ja sam zlo...

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima