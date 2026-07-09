Minić i Ostojić posjetili spomen-sobu u Nevesinju

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Obilsakom spomen-sobe u Nevesinju, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić započeli su posjetu ovoj opštini.
Minića i Ostojića dočekao je predsjednik Boračke organizacije Nevesinja Siniša Šipovac.
U nastavku posjete, Minić i Ostojić trebalo bi da razgovaraju sa djecom poginulih boraca.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
1 h0
Gradovi i opštine
17 h1
Gradovi i opštine
21 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
10
48
10
47
10
42
10
34
10
28
Trenutno na programu