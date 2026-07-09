Minić i Ostojić posjetili spomen-sobu u Nevesinju

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Obilsakom spomen-sobe u Nevesinju, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić započeli su posjetu ovoj opštini.

Minića i Ostojića dočekao je predsjednik Boračke organizacije Nevesinja Siniša Šipovac. U nastavku posjete, Minić i Ostojić trebalo bi da razgovaraju sa djecom poginulih boraca.

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