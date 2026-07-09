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Minić: Djeca poginulih boraca iz Nevesinja dobiće posao u RiTE Gacko

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 10:20

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић у Невесињу
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je danas da će nekoliko djece poginulih boraca iz Nevesinja biti zaposleno u RiTE Gacko.

"Preuzeli smo jedan zadatak koji nije realizovan, znam da je Nevesinje mala opština i da nema kapaciteta za zaposlenje. Tražiću i biće zaposleno nekoliko djece poginulih boraca u RiTE Gacko", rekao je Minić na sastanku sa djecom poginulih boraca u Nevesinju, prenosi RTRS.

Poručio je da problem zaposlenja ove kategorije mora da bude riješen.

Минић и Остојић, Невесиње

Gradovi i opštine

Minić i Ostojić posjetili spomen-sobu u Nevesinju

Sastanku prisustvuju i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, predsjednik Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić, te predstavnici lokalne Boračke organizacije.

Minić i Ostojić započeli su posjetu Nevesinju obilaskom spomen-sobe.

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Tagovi :

Savo Minić

Nevesinje

RiTE Gacko

Djeca poginulih boraca

posao

Komentari (2)

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