Minić: Djeca poginulih boraca iz Nevesinja dobiće posao u RiTE Gacko

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je danas da će nekoliko djece poginulih boraca iz Nevesinja biti zaposleno u RiTE Gacko.
"Preuzeli smo jedan zadatak koji nije realizovan, znam da je Nevesinje mala opština i da nema kapaciteta za zaposlenje. Tražiću i biće zaposleno nekoliko djece poginulih boraca u RiTE Gacko", rekao je Minić na sastanku sa djecom poginulih boraca u Nevesinju, prenosi RTRS.
Poručio je da problem zaposlenja ove kategorije mora da bude riješen.
Gradovi i opštine
Minić i Ostojić posjetili spomen-sobu u Nevesinju
Sastanku prisustvuju i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, predsjednik Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić, te predstavnici lokalne Boračke organizacije.
Minić i Ostojić započeli su posjetu Nevesinju obilaskom spomen-sobe.
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