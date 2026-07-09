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Karan poručio: Nevesinjska puška - simbol otpora i slobode srpskog naroda

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 09:28

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предсједник Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je prva Nevesinjska puška jedan od najznačajnijih događaja u istoriji srpskog naroda, koji je postao trajni simbol otpora, dostojanstva i nepokolebljive želje da sami odlučuju o svojoj sudbini, bez turorstva i okupacione sile.

"Nevesinjska puška svjedoči o hrabrosti, istrajnosti i viteškom duhu naših predaka, koji su kroz vijekove bili spremni da brane svoja ognjišta i pravo na život u miru i slobodi", rekao je Karan za Srnu povodom obilježavanja 151 godine od prve Nevesinjske puške.

On je ukazao da srpski narod nikada nije težio osvajanju tuđeg, niti je ugrožavao druge, ali je uvijek bio odlučan da sačuva ono što mu pripada.

Upravo takav odnos prema svojim korijenima, zajedništvu i nacionalnom biću, rekao je Karan, omogućio je očuvanje autentičnog srpskog identiteta uprkos mnogobrojnim istorijskim iskušenjima.

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"Danas je naša obaveza da njegujemo kulturu pamćenja i da mladim generacijama prenosimo istinu o podvigu hercegovačkih ustanika, čija je žrtva ostavila neizbrisiv trag u istoriji srpskog naroda", naglasio je predsjednik Republike.

On je istakao da će institucije Republike Srpske nastaviti da podržavaju obilježavanje ovog, kao i svih drugih značajnih istorijskih događaja od republičkog značaja, jer je očuvanje istorijskog nasljeđa i kolektivnog sjećanja jedan od temelja srpskog nacionalnog identiteta.

"Čuvajući uspomenu na Nevesinjsku pušku, čuvamo vrijednosti koje su nas održale kroz vijekove, a to su jedinstvo, istrajnost, dostojanstvo i odgovornost da to nasljeđe odbranimo i prenesemo kao vječni zavjet budućim generacijama", poručio je Karan, piše Srna.

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Siniša Karan

Republika Srpska

Nevesinjska puška

Nevesinje

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