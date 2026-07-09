Danas nastavak sjednice NSRS

Razmatranjem Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, po hitnom postupku, danas će biti nastavljena sjednica Narodne skupštine.

Pred poslanicima je i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela - javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije BiH.

Poslanici Parlamenta Srpske sinoć su razmatrali izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima.

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Ministar Alen Šeranić rekao je da se izmjenama unapređuju prava iz zdravstvenog osiguranja, a predloženo je i da svi penzionisani pripadnici MUP-a ostvaruju prava pod jednakim uslovima, bez obzira na datum penzionisanja.