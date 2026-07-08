Od avgusta rast plata u javnom sektoru u Srpskoj

Od prvog avgusta veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama Republike Srpske. Plate će biti povećane za pet odsto, a za tu namjenu iz budžeta je izdvojeno 47,8 miliona maraka.

Ministar finansija, Zora Vidović tvrdi da je riječ o nastavku politike rasta primanja, koju prate rekordne investicije vrijedne 7,4 milijarde maraka. Poručuje da će upravo one donijeti novi privredni rast i bolji životni standard građana.

"Republika Srpska ima velike investicije imaće u narednoj godini još veće jer smo 3 godine bili blokirani nismo mogli ništa da radimo, i sve te investicije donijeće dobro RS i naravno daleko bolji život za svakog građanina", kaže Vidović.

Povećanje plata nije jedina stavka rebalansa budžeta. Novac je planiran i za veće penzije, boračka davanja, zdravstvo i socijalnu zaštitu, ali i za povećanje materinskog dodatka i ličnih invalidnina.

U PDP-u Republike Srpske kažu da će podržati povećanje plata.

"Jeste povećanje je normalno, i treba da bude i zato ponavljam glasaće svi ali naši ljudi u zdravstvu, učitelji nastavnici ljudi u upravi zaslužuju mnogo bolji život ovdje", rekao je Igor Crnadak.

U vladajućoj koaliciji ističu da će veća primanja imati više od 56 hiljada zaposlenih u javnom sektoru.

"Dakle ukupno, 47,8 miliona KM, dodatno izdvajanje za plate ali mi u rebalansu imamo 118,4 miliona jer imamo više ovih povećanja koji su bili tokom čitave godine, to sve kad se sabere to je 118 miliona i tih 118 miliona ipak ono što treba reći je da znači povećanje i realnog i životnog standarda", rekao je Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"S obzirom da dolazi do poskupljenja, Ne bih rekla da je zanemarivo ni povećanje od 5% i to nije jedino povećanje ono već traje u kontinuitetu traje nekoliko godina i u skladu je sa limitom mogućih zaduženja", kaže Ranka Perić Romić, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Uvećanje od pet odsto dobiće i zaposleni u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, u oblasti kulture, pripadnici MUP-a, kao i zaposleni u organima uprave Republike Srpske i u pravosudnim institucijama.