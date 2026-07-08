Dodik: Srpska podržava Ameriku koju predstavlja Donald Tramp

Dodik je naglasio da u Sarajevu hoće onu Ameriku koja njima isporučuje ono što oni žele i što još dobijaju iz Brisela od "neke Kaje Kalas i tih nemoćnih lidera", koji će, kako je rekao, tek da počnu ispostavljati račune svojim zemljama po završetku rata u Ukrajini.

Na pitanje da li mu Rusi zamjeraju dobre odnose sa Amerikom, Dodik je za Radio Beograd rekao da su se predsjednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Donald Tramp sreli u Enkoridžu i dogovorili o mnogo čemu prije nego što je on ostvario svoje kontakte sa Amerikancima.

"Opšte je uvjerenje da je tamo postignut dogovor jer rusko–američki odnosi nisu samo vezani za Ukrajinu. To je zabluda. Ukrajina je tu samo nekoliko procenata, riječ je o problemima u kosmosu, pitanju Sjevernog pola, rijetkih materijala, Sjevernog toka", naveo je Dodik.

Kad je riječ o sukobu u Ukrajini, Dodik je naglasio da Srpska nije htjela da odustane od odnosa sa Rusijom, dok je zapadna Evropa histerično tražila da se prate samo njihove politike u smislu uvođenje sankcija, osude i mnogo čega drugog.

"Mi to nismo uradili, mi smo održavali odnose na najvišem nivou i smatrali smo to sasvim pristojnom. Rekli smo `možemo da razgovaramo sa vama u Briselu, ali ne želimo da pratimo vaše politike koji nisu naše`. To je naravno zaustavilo neke ekonomske projekte, kao što je Rafinerija u Brodu, koja nismo mogli da razvijamo, nismo izgradili "Južni tok", koji bi vjerovatno bio izgrađen da nije bilo tog zastoja", podsjetio je Dodik, a prenosi Srna.

Govoreći o stanju u BiH, Dodik je poručio da je mirni razlaz najispravnija stvar i za muslimane i za Srbe, te da je sadašnja BiH nakaradna priča i Frankeštajn stvoren iz inata i na lažima o masovnosti srpskih zločina i nasilju.

Dodik je naveo da je sadašnja pozicija SAD da se ne miješaju u unutrašnje stvari i da funkcionisanje države mora da bude stvar naroda.

Prema njegovim riječima, sve izvitopereno što su ikada činili visoki predstavnici kroz odluke treba da bude ništavno jer Srbija, Hrvatska i BiH nikada nisu prihvatile kao potpisnice ugovora da se uključe ta ovlaštenja visokom predstavniku, a pogotovo ne lažnom Šmitu.

U osvrtu na odnose sa Izraelom, Dodik je rekao da je obostrana podrška veoma važna, te da je Srpska uvijek podržavala Izrael i njegove napore da oslobodi, da obezbijedi slobodu za svoju državu i svoj narod.

"Moji odlasci u Izrael su samo ojačali moje uvjerenje", poručio je Dodik.

Dodik je istakao da će zakonom u Republici Srpskoj biti zabranjeno isticanje zastava takozvane Armije BiH i da je ponašanje pojedinaca, posebno na sportskim utakmicama prevršilo svaku mjeru.

Dodik je naveo da dnevno dobija i po stotinu prijetnji iz Sarajeva da će biti ubijen i on i njegova porodica zato što je Srbin i što kaže `ovo je moja politika`.