Bajka na Vimbldonu – 114. igrač svijeta u polufinalu!

Najljepšu priču na ovogodišnjem Vimbldonu ispisao je domaći takmičar Artur Feri koji se kao 114. igrač svijeta plasirao u polufinale. Britanac je u tri seta potukao Italijana Flavija Kobolija - 6:4, 7:6 i 6:0 za dva sata i 15 minuta.

Koliko je ovo veliki uspjeh za Ferija najbolje svjedoči podatak da je tek nakon specijalne pozivnice organizatora stekao pravo da igra u Londonu, a ostalo je, kako kažu, istorija.

Artur Feri

U četvrtfinalu je eliminisao finalistu nedavnog Rolan Garosa, favorizovanog Flavija Kobolija, i to vrlo ubjedljivo, u tri seta! Britanci su inače njegovu priču nazvali "Ferytale", potpuno logično jer ovaj 23-godišnji teniser trenutno živi pravu sportsku bajku.

Prethodni najbolji rezultat na Grem slemu bio je drugo golo Australijan Opena (2026) i drugo kolo Vimbldona (2025).

Feri je dobio prvi set protiv Italijana sa 6:4, u drugom bio bolji u taj-brejku 7:4, da bi u posljednjem setu počistio protivnika sa 6:0. Ovo je podvig u rangu onog koji je napravio Goran Ivanišević 2001. kada je sa "vajld kardom" kao 125. teniser svijeta postao šampion Vimbldona.

U polufinalu će igrati protiv šampiona Rolan Garosa, Aleksandra Zvereva.

Nijemac je bukvalno u isto vrijeme završio svoj meč sa Tejlorom Fricom takođe slavio vrlo lako, 6:4, 6:4, 6:2, prenosi B92.