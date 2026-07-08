Muratoglu otkrio šta Novaka Đokovića izdvaja od svih ostalih: "Zaboravljaju jednu stvar!"

Čovjek koji je godinama vodio Serenu Vilijams do najvećih uspjeha, u snimku na svojim društvenim mrežama detaljno je obrazložio taktičke i mentalne aspekte igre koji trenutno prave ključnu razliku na ATP turu.

Muratoglu se posebno osvrnuo na pritisak sa kojim se suočavaju igrači iz samog vrha, istakavši da se u modernom tenisu mečevi sve češće dobijaju "u glavi", a ne samo na terenu. Francuski stručnjak je direktno ukazao na to šta Novaka Đokovića čini praktično nepobjedivim kada je na svom vrhuncu.

"Ono što Novaka izdvaja od svih ostalih jeste njegova nevjerovatna sposobnost da igra svoj najbolji tenis onda kada je pritisak najveći. Kada se suočava sa brejk loptama ili kada se lomi meč, većina igrača se stegne. Novak, sa druge strane, tada podiže nivo igre i donosi najbolje odluke. To je odlika najvećih šampiona u istoriji," istakao je Muratoglu.

Prema njegovim riječima, ključ dugovečnosti srpskog tenisera leži u konstantnoj želji za napretkom i prilagođavanjem mlađim generacijama koje dolaze.

"Svi pričaju o smjeni generacija, ali zaboravljaju koliko je Đoković mentalno ispred svih. On ne igra samo protiv rivala sa druge strane mreže, on igra protiv istorije. Njegova motivacija je i dalje na nevjerovatnom nivou, a taktička inteligencija mu omogućava da neutrališe snagu mlađih igrača," zaključio je čuveni trener.

Ova analiza dolazi u trenutku kada se na svjetskoj teniskoj mapi vode velike borbe za tron, a riječi francuskog stručnjaka još jednom potvrđuju zbog čega se njegovo mišljenje u teniskom svijetu uzima kao zakon i zašto se uvijek sa posebnom pažnjom prati na našim prostorima.

Novak u petak igra meč polufinala Vimbldona protiv Janika Sinera, prenosi Telegraf.