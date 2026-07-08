Oprez: Sa tržišta povučeni blender za hranu i produžni kabl

Sa tržišta BiH povučen je blender za hranu, produžni kabl i biciklistička kaciga jer nisu bezbjedni, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Blender za hranu "vižn" /tip VIS TYB-376/, koji je uvezen iz Kine, povučen je zbog rizika od povreda i požara jer mehanizam zaključavanja poklopca blendera nije odgovarajuće konstrukcije.

Uvoznik je izvršio mjere povlačenja s tržišta, povrata od potrošača i uništenja opasnih proizvoda, te obavještavanja potrošača o rizicima i načinu povrata opasnih proizvoda.

Blender

Sa tržišta je povučen i produžni kabl sa tri utičnice porijeklom iz Kine jer predstavlja opasnost od strujnog udara i požara zato što utičnice nemaju zatvarače i proizvod nije propisno označen, navode iz Agencije.

Nadležna inspekcija je naložila povlačenje proizvoda sa tržišta i njegovo uništavanje, a potrošačima koji ga posjeduju preporučuje se da ga prestanu koristiti.

Produžni kabl

Biciklistička kaciga "YF11" nepoznatog proizvođača iz Kine predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje korisnika jer ne pruža zaštitu od udara i povreda.

Potrošačima koji su kupili ove proizvode savjetovano je da ih vrate uvozniku ili u trgovinu maloprodaje gdje su ga kupili, prenosi Srna.