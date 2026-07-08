Oprez: Sa tržišta povučeni blender za hranu i produžni kabl

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Sa tržišta BiH povučen je blender za hranu, produžni kabl i biciklistička kaciga jer nisu bezbjedni, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.
Blender za hranu "vižn" /tip VIS TYB-376/, koji je uvezen iz Kine, povučen je zbog rizika od povreda i požara jer mehanizam zaključavanja poklopca blendera nije odgovarajuće konstrukcije.
Uvoznik je izvršio mjere povlačenja s tržišta, povrata od potrošača i uništenja opasnih proizvoda, te obavještavanja potrošača o rizicima i načinu povrata opasnih proizvoda.
Sa tržišta je povučen i produžni kabl sa tri utičnice porijeklom iz Kine jer predstavlja opasnost od strujnog udara i požara zato što utičnice nemaju zatvarače i proizvod nije propisno označen, navode iz Agencije.
Nadležna inspekcija je naložila povlačenje proizvoda sa tržišta i njegovo uništavanje, a potrošačima koji ga posjeduju preporučuje se da ga prestanu koristiti.
Biciklistička kaciga "YF11" nepoznatog proizvođača iz Kine predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje korisnika jer ne pruža zaštitu od udara i povreda.
Potrošačima koji su kupili ove proizvode savjetovano je da ih vrate uvozniku ili u trgovinu maloprodaje gdje su ga kupili, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
3 h0
Društvo
4 h0
Najnovije
17
10
17
06
17
02
16
59
16
42
Trenutno na programu