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Šok i nevjerica: Za priključak struje mu traže 59.000 maraka

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 13:21

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Струја
Foto: ATV

Građanin iz Maglaja ostao je u potpunoj nevjerici nakon što je od JP "Elektroprivreda BiH" zaprimio nesvakidašnji predračun za priključak porodične kuće na niskonaponsku mrežu.

Umjesto očekivanih nekoliko hiljada maraka, koliko obično košta ovaj postupak, na kućnu adresu mu je stigla cifra od čak 58.861,53 KM sa uračunatim PDV-om, i to za skromnu priključnu snagu od svega 6,7 kW.

Kako nesrećni čovjek navodi, u prvi mah je bio ubijeđen da se radi o nekoj tehničkoj ili administrativnoj grešci.

“Kad je stigao predračun, morao sam tri puta dobro pogledati da provjerim jesam li uopšte dobro pročitao brojke. Za ovaj iznos čovjek opravdano očekuje da uz priključak dobije vlastitu trafostanicu, kilometre novih dalekovoda i možda još besplatnu struju do kraja života”, rekao je razočarani Maglajlija.

"Ne gradim fabriku, već dom za porodicu"

Vlasnik objekta ističe da na parceli ne gradi nikakvu fabriku, industrijsko postrojenje niti veliki poslovni objekat, već običnu porodičnu kuću, zbog čega smatra da je ovakav trošak apsolutno van svake pameti i teško razumljiv za običnog građanina.

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Najviše boli činjenica da običan čovjek želi napraviti dom za svoju porodicu, a prije nego što uopšte upali prvu sijalicu dočeka ga cifra od koje se bukvalno zavrti u glavi.

Ne pričamo o bilo kakvom luksuzu, nego o osnovnoj životnoj potrebi – električnoj energiji, jasan je ogorčeni građanin.

Dodaje kako ga i te kako zanima da li je ovakav astronomski iznos uobičajena praksa u Elektroprivredi ili se ipak radi o jednom od najskupljih predračuna za priključak električne energije ikada izdatih u Bosni i Hercegovini.

On je javno pozvao sve građane koji su imali slična ili identična iskustva sa elektrodistribucijama da ih podijele u javnosti, kako bi se konačno otvorila ozbiljna rasprava o opravdanosti i načinu obračuna ovakvih troškova, prenosi Crna Hronika.

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Tagovi :

Elektroprivreda BiH

Struja

priključak struje

Pare

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