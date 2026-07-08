Umjereno zagađen vazduh u Banjaluci

Vazduh je jutros nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva u Kaknju i Ilijašu, a umjereno je zagađen u Banjaluci, Prijedoru, Doboju, Brodu, objavljeno je na stranici "Zrak.ekoakcija".

Indeks kvaliteta vazduha u Kaknju je 133, a u Ilijašu 121, pa se osjetljivim kategorijama stanovništva preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, a ostalima da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom.

Prema mjerenju u 9.00 časova, vazduh je umjereno zagađen u Doboju sa indeksom 83, u Zenici 82, u Brodu 76, na Ivan sedlu 76, u Visokom 74, u Sarajevu 67, u Tuzli, u Mostaru i Maglaju 58, u Hadžićima 55, u Vogošći 53, a u Prijedoru i Banjaluci 52.

Ekonomija Cijene još više skaču: Drva skuplja i do 40 KM

Prema skali indeksa kvaliteta vazduha, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a vrijednosti iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje.